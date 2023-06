Joaquín Ramírez sobre transcripción de audio de la DEA: “No existe expresión que me vincule con actos ilícitos”

Fuente: Latina

El pasado domingo 25 de junio, el dominical Sin Medias Tintas difundió la transcripción de un audio que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) entregó al fiscal Wilson Salazar, del Equipo Especial de Lavado de Activos. Allí se lee que el exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez conversaba con Jesús Vásquez, un piloto colaborador de la DEA, sobre los 16 millones de dólares que Fuerza Popular recibió en aportes y sus visitas a la cárcel donde se encuentra Alberto Fujimori.

La difusión de esta información se dio luego de que la DEA confirmara al mismo programa televisivo que no existe un audio en el que Joaquín Ramírez asegura haber recibido millones de dólares de parte de Keiko Fujimori para que los lave mediante la compra de grifos.

Ahora, el también alcalde de Cajamarca se pronunció al respecto mediante su cuenta de Twitter. Aseguró que el documento difundido, donde se lee la transcripción del audio entregado por la DEA, en realidad contiene información de una grabación adulterada.

“Debo informar que la transcripción que ha sido difundido en los medios de comunicación es sobre un audio modificado, tal y como consta en el documento de la Fiscalía”, respondió.

La DEA confirmó que Joaquín Ramírez, secretario general del partido liderado por Keiko Fujimori, era parte de una investigación.

Para la exmano derecha de Keiko Fujimori, se realizaron múltiples cortes sobre el audio y luego se transcribió para sacar de contexto sus comentarios, lo que evidencia también carencia de secuencia lógica. Ramírez aseguró que se trata de “conversación coloquial”.

Debido a que en la transcripción se lee que Ramírez le cuenta al colaborador que Fuerza Popular entregó dinero a Aldo Mariátegui, el exlegislador extendió disculpas al periodista.

“Lo transcrito producto de la adulteración no corresponde a la realidad. Extiendo las disculpas que corresponde al señor Aldo Mariátegui y a quienes se puedan sentir afectados”, publicó.

Para finalizar su comunicado, Ramírez aseguró que no hay prueba alguna que lo vincule con la comisión de actos ilícitos y que tampoco existe una investigación de la DEA. Desmintió haber recibido dinero de parte de Keiko Fujimori.

Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca, desembolsó 2.6 millones de dólares por los dos departamentos de estreno en una de las zonas más exclusivas de Miami. (Andina)

Transcripción del audio de Joaquín Ramírez

Según el documento al que accedió Sin Medias Tintas, Joaquín Ramírez conversó con el excolaborador de la DEA Jesús Vásquez sobre su relación con Alberto Fujimori, Fuerza Popular y Keiko Fujimori.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿[...] Y qué dice [Alberto] Fujimori?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Ah, estuve con él, el fin de semana

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Ah, ¿lo vas a visitar siempre?

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): No siempre. He ido después, casi medio año, creo. Ah, verdad, voy a decirle que me envíe las semillas, el nombre de las semillas, quiere que le envíe unas semillas.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Fujimori? ¿Te comunicas con él siempre?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Por acá, por el PIN

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): Ah ya

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Él tiene teléfono, computadora, todo tiene ahí [...] Me quiere invitar una parrilla el domingo.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Fujimori?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Don Alberto, la vez pasada hace como dos meses que fui a verlo, comí unos tallarines, bien ah.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Él los prepara?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Él los prepara, pinta unos cuadros bien bonitos

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Ahí se entretiene?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Ah, sí, tú le llevas la imagen, si quieres, si no le dices: ‘quiero un cuadro de la sierra’. Como él se acuerda de la sierra, empieza, te lo termina.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Así? Tenía sus dotes, recién le están saliendo

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Bacán. Bien bacán pinta el tío.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): Eso le está saliendo en la cárcel recién. Está brotando el arte.

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Recién se está reconciliando conmigo ya.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Así? ¿Cómo así, porque estaba peleado contigo?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Sí

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Que estaba encontrado contigo?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Sí, pues

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Por qué?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Al inicio de la campaña no le hice caso en varias cosas [...] Hoy estuve hablando con don Alberto.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Qué dice?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): [...] que si estoy acá con un material, que aunque sea que le tome foto dice.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): No te entiendo

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Que si estoy con una hembrita acá, que aunque sea le tome foto y le mande, dice.

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Dentro del fujimorismo yo soy el único empresario. (...) Me llamaron y ya le dije no hay problema (...) porque ningún empresario quiere que salga a su nombre a flote (...) primera condición que me dan la lista de los aportantes reales con su nombre propio (...)

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Me dijeron ya (...) dieciséis palos se han llevado

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Así? Una millonada

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Y si se lo tiraron todo ah

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Dieciséis millones en la campaña?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Todito se lo tiraron.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Quién era la que más gastaba la china?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): En prensa, no la publicidad ah, entrevistas, cerraban con quinientos mil, seiscientos mil a cada uno, en toda la campaña. Aldo Mariátegui, seiscientas lucas.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): Asumare, tremendo izquierdista, ¿no?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Remató la campaña.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): Seiscientos mil, carajo, con dieciséis millones de caja, ¿dólares o soles?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Dólares.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): ¿Todos los días se comunica contigo Fujimori?

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): No

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): Cuando tú lo llamas no más...

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Para coordinaciones, pero toda la semana sí. Yo tengo quince a mi cargo que no sabe ellos, obviamente, quince que los tengo que tener, yo los tengo que convencer a ellos con temas de seguridad (...) y yo le digo presi eso no se va a poder. No sé, me dijo, para hacer el esfuerzo le digo, pero también hay que ser realistas, quise trabajar en ese momento, luego el resultado cuál es (...) échate a convencerlo y esos h... tienen también sus propios intereses. Tuve que hacer una parrilla ahí en mi casa, les empecé a explicar.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): Y jalarlos uno por uno, convencerlos.

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Demuéstreme usted su liderazgo, me dijo, pendejo el tío.

Interlocutor 1 (Jesús Vásquez): Jajaja, o sea tú te has convertido en un hombre de confianza para él.

Interlocutor 2 (Joaquín Ramírez): Bueno para él y para ella, para los dos, es que a partir de que ya sabes la h... cómo se maneja ya entras en confianza. Para mí que ya aprendí de donde viene, como se atribuye todo (...) ellos también tienen un operador que les metió cabeza, la elección pasada a su operador de ellos les metió cabeza.