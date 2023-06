GOLPERU advirtió y confirmó que transmitirá toda la fecha 3 de Liga 1 pese a comunicado de la FPF

GOLPERU podrá transmitir todos los partidos de la fecha 3 del Torneo Clausura. (Foto: Composición Infobae)

El conflicto entre el Consorcio Fútbol Perú y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por los derechos televisivos no tiene cuando acabar. Luego de que el Poder Judicial dejara sin efecto la medida cautelar que le impedía a GOLPERU transmitir los partidos de la Liga 1, el máximo ente regulador del fútbol peruano no dudó en pronunciarse y salir a defender su postura.

Según dio a conocer 1190 Sports a través de un comunicado, los partidos del torneo local seguirán siendo transmitidos por Liga 1 Max, canal oficial de la competencia. En dicho pronunciamiento, la empresa que se asoció con la FPF, también aprovechó en dejar un aviso para el Consorcio.

“Reafirmamos que los partidos de Liga 1 continuarán siendo transmitidos única y exclusivamente por Liga 1 Max, a excepción de los encuentros de aquellos clubes que tienen contrato válido y reconocido por la FPF con el Consorcio Fútbol Perú solo hasta el 2025 (Universitario, Sport Boys, Carlos A. Mannucci y Deportivo Municipal)”, se lee en el primer párrafo.

Asimismo, le recordaron a GOLPERU que para poder difundir los encuentros del Clausura, deberán mandar una solicitud. “En caso Movistar desee transmitir partidos más allá de los cuatro clubes que le corresponden, debe llegar a un acuerdo con 1190 Sports, por tener la exclusividad de los derechos de transmisión”.

Esta nueva disputa generó que Liliana Campos, abogada de la ADFP, se manifieste al respecto y aclare el panorama sobre lo que viene sucediendo entre ambas partes involucradas mediante su cuenta personal de Twitter.

“La fecha 3 del Torneo Clausura será transmitida por el Consorcio. No vender humo, no inducir al error a periodistas e hinchas. La realidad es que ha vuelto la legalidad para los clubes, basta de extorsión”, apunta en un inicio.

Posterior a ello, asegura que “los investigados son “otros” y no los clubes, los pedidos de entrega de contratos que la Sala ha dispuesto son para graduar el perjuicio a los clubes, no se dejen confundir”.

Publicación de la abogada Liliana Campos sobre el conflicto de los derechos de tv de la Liga 1

El inicio del Apertura se retrasó de manera considerable por la interminable lucha entre ambas entidades por los derechos televisivos. Hasta el momento, no se ha producido una situación similar, sin embargo, cualquier cosa podría pasar en los próximos días.

Detalles sobre la disputa por los derechos televisivos

Durante una entrevista para el programa deportivo Código Fútbol, Liliana Campos explicó el motivo por el que GOLPERU sí podrá transmitir todos los partidos del campeonato peruano y ya no solo los de los cuatro equipos con los que mantiene contrato vigente.

“Por su puesto que el Consorcio puede televisar el Alianza Lima vs Sporting Cristal. Sería ilegal pretender que un reglamento interno pese más que una resolución judicial emitida por la Segunda Sala Superior Comercial de Lima”, señaló en un inicio.

Liliana Campos se refirió a la disputa por los derechos televisivos entre la Federación y el Consorcio.

Además, puso en tela de juicio el acuerdo que existe entre la FPF y la empresa dueña de los derechos televisivos de la Liga 1. “La realidad es que nadie ha visto el contrato asociativo entre la Federación y 1190, ni siquiera entendemos qué es lo que se ha encontrado en el allanamiento. Lo único que sabemos es que el juez que emitió la medida cautelar nunca tomó en cuenta el daño que le estaba ocasionando a los clubes y a terceros”.

Finalmente, recomendó que las personas involucradas se informen un poco más sobre la situación para así, poder referirse a ella. “La FPF nunca sustentó cuál era su derecho y esa es una de las causales por las que se dio la anulación. He escuchado declaraciones que dicen que esto no afecta, pero con las disculpas del caso tengo que decir que eso no es verdad”.