Eddie Fleischman y su dura respuesta a detractores tras calificar a la Sudamericana como un “torneo de segundo nivel”

Eddie Fleischman calificó a la Copa Sudamericana como "torneo de segundo nivel".

Eddie Fleischman analizó la participación internacional de los clubes peruanos en lo que va de la temporada y tuvo duro calificativo para el nivel de la Copa Sudamericana. Inmediatamente, recibió críticas de los hinchas y el periodista deportivo no dudó en responder.

“Bien por Universitario que logró el segundo lugar en su grupo de Copa Sudamericana 2023. El fútbol peruano puede competir allí, en Copa Libertadores mucho más difícil”, fue su primera publicación en Twitter.

Un fanático le cuestionó su tuit y citó el nivel de Sporting Cristal y el comunicador contestó de la siguiente manera: “Estimado, al parecer no entendió. Los equipos peruanos quedaron eliminados de la Libertadores. Ninguno de nuestros tres representantes fue capaz de alcanzar siquiera el segundo lugar de su grupo. Es claro que para Libertadores aún no alcanza. Compiten algo, pero poco”.

Fleischman continuó argumentando su posición. “No sé de que dudas: los 3 equipos peruanos de Libertadores eliminados. Nuevo fracaso. Igual que los últimos 10 años. Se evidencia el nivel famélico de la liga peruana. En Sudamericana la cosa va un poco mejor porque participan equipos inferiores”.

“La realidad es que van 11 temporadas, si no me equivoco, en que no hay equipos peruanos en octavos. El fracaso es de todo el fútbol peruano. Se compitió mejor, sí; pero quedó fuera. Sudamericana es premio consuelo”, complementó.

El comunicador cerró con contundente post y compartió las ubicaciones de los rivales de Universitario en sus respectivos campeonatos locales, los cuales se encuentran muy cerca de las últimas colocaciones, para darle sustento a su opinión.

“Cuando uno señala que la Copa Sudamericana es un torneo de segundo nivel muchos se ofenden. Ese no es el objetivo, sino ser realistas. Vean las tablas de Colombia, Argentina y Brasil. Las posiciones de Goias, Gimnasia y Santa Fe. No digo más. Ustedes tienen la palabra”, culminó.

Eddie Fleischman opinó del nivel de la Copa Sudamericana y rivales de Universitario. (Twitter)

La participación internacional de los clubes peruanos en 2023

Cuatro equipos nacionales participaron en la presente edición de la Copa Libertadores. Sport Huancayo fue el primero en hacerlo su debut. El ‘rojo matador’ cayó eliminado en la fase 1 a manos de Nacional de Paraguay, pese a iniciar la llave con un triunfo.

Luego le tocó el turno a Sporting Cristal. Los dirigidos por Tiago Nunes se enfrentaron ante el equipo que dejó fuera a los huancaínos y consiguieron avanzar a la etapa 3, en la cual superó a Huracán de Argentina. Así obtuvo su boleto a fase de grupos.

Una vez en dicha instancia, se midió con grandes clubes como River Plate, The Strongest y Fluminense, ubicándose en el tercer lugar de la tabla y clasificándose al play off de la Copa Sudamericana.

Peruanos y brasileños igualaron 1-1 en Río de Janeiro por última fecha del Grupo D del certamen internacional. (Video: ESPN)

A diferencia de los ‘celestes’, Melgar y Alianza Lima no pudieron continuar compitiendo internacionalmente. Los dos conjuntos quedaron en la última posición de sus respectivos grupos. De esta forma, los peruanos se quedaron sin representantes en la ‘Gloria Eterna’.

En cuanto a la Copa Sudamericana, hubo también cuatro clubes nacionales, pero, en la fase previa, se cruzaron entre sí a partido único. Universitario eliminó a Cienciano, mientras que Universidad César Vallejo hizo lo propio ante Deportivo Binacional.

La ‘U’ tuvo una buena campaña colocándose en el segundo lugar de su serie y avanzando a la siguiente fase del certamen. Los ‘poetas’, por su parte, llegaron a la última fecha sin chances de seguir en competencia al sumar tres derrotas.

En ese sentido, Universitario y Sporting Cristal son los dos sobrevivientes en las contiendas de Conmebol. Ambos buscarán meterse a octavos de la Copa Sudamericana y repetir o superar la campaña hecha por Melgar el año pasado, en la cual se posicionó entre los cuatro mejores.