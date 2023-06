Viene por ti

El Día del Orgullo LGTBIQ+ es conmemorado HOY, 28 de junio, en varios países del mundo. (Andina)

Más de 400 leyes anti LGBTIQ+ se han presentado en 41 legislaturas estatales de Estados Unidos en lo que va del 2023 y más de 75 se han convertido en ley. Este ha sido un año récord en legislación cuyo objetivo ha sido la juventud trans.

En estados como Florida y Texas, estas leyes han prohibido que adolescentes trans puedan acceder a una transición sana y segura a través de sus seguros de salud, algo que era posible hasta hace unas semanas atrás. Es decir, para quienes ya habían iniciado su proceso de transición, estos se han visto interrumpidos, poniendo en un mayor riesgo la salud de estas personas. Por esta razón, muchas familias han tomado la decisión de migrar hacia otros lugares dentro del país. En las escuelas ha prohibido la mención a la orientación sexual e identidad de género dentro de las aulas, y las bibliotecas no pueden contener ninguna mención a esta comunidad, una campaña liderada por el gobernador de Florida a la que han llamado “Don’t say gay” o “no digas gay”, la cual se ha vuelto muy popular en el sector conservador de este país, como lo es “Con Mis Hijos No Te Metas” en Perú. El partido republicano ha sacado su artillería más pesada y han pasado del argumento de “proteger a la niñez” a “atacar a la niñez trans y no binarie”. Aunque hace poco han decidido volver a utilizarles para presentar una ley que busca censurar los espectáculos de drag queens en todo establecimiento público.

Florida y Texas son dos estados gobernados por personas ultraconservadoras, que además de tener una posición política contra los derechos LGBTIQ+ también lo tienen contra las personas migrantes. Lo que más llama la atención es que ambos son políticos presidenciables, de hecho, de Santis, el gobernador de Florida ha lanzado su candidatura presidencial hace unas semanas atrás, de la mano del multimillonario Elon Musk. Y su posición pública anti LGBTIQ+ ha sido, hasta este momento, su propaganda más exitosa.

Personas participan de la marcha del Orgullo 2023 en Nueva York. REUTERS/David Dee Delgado

Los derechos de la comunidad LGBTIQ+ siempre están en un constante avance y retroceso, y este año nos está tocando enfrentarnos a una ola que busca deshacer todo lo que se había logrado legislativamente en los últimos años. Es tan grave lo que está sucediendo en Estados Unidos que la organización Human Rights Champaign ha declarado en estado de emergencia a la comunidad LGBTIQ+ de ese país.

Las empresas también se están enfrentando a duros desafíos, pues el discurso de odio se ha instalado en las redes sociales y miles de cuentas se están organizando para hacerle boicots contra las empresas que apuestan por la inclusión y diversidad LGBTIQ+. Incluso han logrado que empresas eliminen sus campañas por el mes del orgullo o limiten su contenido. Frases como “go woke, go broke” o algo así como “sé progre y te irás a la quiebra”, se han vuelto muy populares y no sólo se está utilizando para hablar de temas LGBTIQ+, sino de asuntos raciales, como sucedió hace poco con el estreno de la película La Sirenita.

Los discursos contra las personas LGBTIQ+ y los ataques hacia la juventud trans ha empezado a tomar cada vez más fuerza en Perú. Por esta razón, es importante que estemos muy vigilantes de los proyectos de ley que se vienen presentando y busquen restringir derechos a esa comunidad, pues es el nuevo objetivo.

Sigue las páginas de Demus, Féminas, Más Igualdad, Presente, Promsex, para mantenerte alerta sobre lo que viene sucediendo con nuestra comunidad y forma parte de iniciativas que te permitan elevar tu voz.

Si eres una empresa, fortalece tus programas dirigidos a la comunidad LGBTIQ+ y haz que la inclusión, diversidad y equidad formen parte de los valores de tu compañía y de tu línea de negocio.

Esta es una ola que viene cargada de odio y a una ola se le espera de frente, pues si le damos la espalda, es posible que nos haga caer.