Samahara Lobatón termina con rumores de distanciamiento con Melissa Klug y dedica emotivo mensaje

Qué viva el amor. La modelo Samahara Lobatón se encuentra en nuestro país tras retornar de los Estados Unidos al anunciar el distanciamiento de su expareja, Youna. Como se recuerda, la parejita anunció mediante redes sociales el fin de su relación, luego de casi 5 años de intensa alianza.

Sin embargo, a su llegada la exchica reality no se había inmutado de la noticia sobre el embarazo de su mamá Melissa Klug y su pareja, el futbolista Jesús Barco. La joven madre no se había pronunciado por algunas diferencias con su madre, pero que al parecer quedaron en el pasado.

Ya que, a través de Instagram, la modelo se hizo presente en los comentarios junto a sus hermana Melissa y Gianella, pues compartió un emotivo mensaje para la nueva mamita, deseándole lo mejor en esta etapa y manifestando su gran amor por el ser que viene en camino.

“Ya te queremos comer a besos. Xianna te espera con los brazos abiertos”, comentó la todavía menor de las Klug. La respuesta de la popular ‘Blanca de Chucuito‘ no se hizo esperar y respondió al bello mensaje. “Samahara Lobatón, las amooooo”, respondió Melissa Klug, demostrando que los enfrentamientos fueron acabados gracias al amor.

Por su parte, las otras dos hijas, Melissa y Gianella también comentaron en la publicación de la nueva mamita. “Esperandol@ con ansias y mucho amor”, escribió. “Gianella Marquina, te amooo”, reaccionó la empresaria de la belleza en los comentarios de su clip, donde muestra todo el proceso de su embarazo.

Como se recuerda, al ser consultada, Melissa Klug sobre el distanciamiento con su hija Samahara dijo que solo dejó de seguir a su hija en redes sociales porque no quería saber nada de lo que estaba ocurriendo por cuestión de su tranquilidad emocional, no como muchos empezaron a especular.

Melissa Klug estaría embarazada de un niño, según los usuarios.

“No sé qué pasó, estaba estresada, las hormonas y todo eso, entonces dije: quiero bloquear todo, no quiero saber nada. (…) No es que me molesté, no quise ver”, explicó. “Estaba un poco estresada, pero ya pasó, creo que ya se calmaron las cosas”, Aseveró la futura mamita muy tranquila.

Melissa Klug habla sobre la separación de Samahara Lobatón y Youna

La famosa empresaria Melissa Klug fue consultada por el programa de Ethel Pozo, ‘América Hoy’ para que opine de la actual situación sentimental de su hija Samahara Lobatón y Youna, quienes decidieron ponerle fin a su relación tras 5 años de unión. Como se sabe, la expareja tiene una hija en común y por ella han decidido llevar la fiesta en paz por el bienestar emocional de la menor.

“Obviamente, siempre va a tener mi opoyo incondicional. Hay cosas que yo no puedo solucionar, ella ya es mayor de edad, tiene 21 años y sabe perfectamente que cada acción o cada error que cometa, es consecuente de sus actos. Yo puedo aconsejarla igual que mi mamá y todos en la casa, pero las decisiones la va a tomar ella y tendrá que asumir su responsabilidad”, comentó la empresaria a la prensa de espectáculos.

Samahara Lobatón afirma que no fue infiel

Hace unos días, la modelo Samahara Lobatón se confesó mediante videollamada con el programa de Magaly Medina y aclaró un supuesto comentario que hizo su expareja Youna tras haberle puesto fin a su relación mediante comunicado en redes sociales.

“Si en algún momento ha pasado algo, ha sido en el momento en el que yo he estado 100 por ciento soltera sin tener nada con él. Cuando yo he estado con él lo he respetado y hemos respetado a nuestra familia y nuestra hija”, fue lo que agregó la exchica reality.