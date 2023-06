Periodista de ESPN resaltó la participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2023 comparándolo con las otras ediciones

Franco Lostaunau, periodista de ESPN, resaltó la campaña de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2023.

La palabra ‘fracaso’ es con la que muchos han escogido para definir la participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2023, esto considerando a los refuerzos que llegaron para afrontar de la mejor manera el torneo internacional, pero no sirvió de mucho. Los ‘blanquiazules’ volvieron a quedar últimos de su grupo tras caer goleado por 3-0 frente Atlético Paranaense en Brasil, y eso generó que sean el punto de críticas.

Hinchas, periodistas, y exjugadores salieron a cuestionar la campaña que hizo el equipo de Guillermo Salas en la competencia internacional, sin embargo Franco Lostaunau debe ser uno de los pocos que decidió no reprochar a los victorianos, todo lo contrario. El comunicador de ESPN resaltó la participación de los ‘íntimos’ en el torneo continental de este año, y aseguró que sí compitieron a diferencia de las ediciones anteriores. Además, enfatizó de que se logró romper la mala racha de 30 partidos sin poder ganar en la Copa.

“Comparando las últimas participaciones en Copa, Alianza dio un paso adelante. Compitió en 4 de los 6 partidos, rompió la mala racha de juegos sin ganar y mantuvo chances de torneo internacional hasta la última fecha. Es un facto. Ahora, eso está muy lejos de ser una buena campaña”, publicó el periodista nacional en su Twitter.

Publicación de Franco Lostaunau rescatando la campaña de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2023.

Se convirtió en punto de críticas

Luego de que Franco Lostaunau hiciera el polémico comentario donde resalta la participación de Alianza Lima respecto a las otras ediciones de la Copa Libertadores, varios ‘tuiteros’ aprovecharon para responder su publicación. La mayoría le increpó que haya dicho que los ‘blanquiazules’ compitieron en el torneo internacional cuando solo sumaron cuatro puntos en toda la fase de grupos. El periodista de ESPN logró convertirse en tendencia por la cantidad de respuestas que tuvo su tuit.

Estos fueron algunos de los comentarios contra el periodista:

“Mucho positivismo en tu post. Lo que yo vi de Alianza en la Copa fue un equipo mediocre porque no hizo goles en 5 partidos. Resaltas “competir” cuando en el fútbol, eso es lo básico. Mucha billetera, mucho plantel y el mismo fracaso”,

“Con la inversión que hizo, mínimo era quedar en Sudamericana. El rival era Libertad y no hizo la tarea de ganarle en Matute. Ahora, invirtió en el plantel, pero se quedó con un comando técnico con poca experiencia internacional”.

“¿Cómo compitió? No estuvo ni cerca de evitar el último puesto. No pudo ganar un partido de local. Competir no es ganar un partido después de 30 jugados o que esta vez no te metan 8. De regular a mala. Cristal sí compitió, estuvo a un gol de clasificar a octavos. Más obejtividad”.

“¿Vaso medio vacío o medio lleno? Fue mala su participación, debieron pasar a octavo. No importaba los rivales, compraron buenos jugadores, pero no rindieron a nivel internacional y el DT tampoco lo hizo, esa es la verdad”.

“Si competir es perder los partidos, no generar ocasiones de gol, y esperar que el rival concrete las ocasiones de gol que genera, bueno...las derrotas en años anteriores hicieron que digan que competir es no ser goleados”.

Algunos comentarios tras la publicación de periodista de ESPN.

Terribles números de Alianza Lima en Copa Libertadores

- Peor racha de duelos sin ganar (récord).

- Peor racha de duelos sin ganar de local (récord).

- Peor diferencia de goles (récord).

- 61% de derrotas (récord).

- Ganó solo 1 de sus últimos 35 cotejos: derrotó 2-1 a Libertad en Asunción.

- Perdió 28 de sus últimos 35 cotejos.

- Sumó su octava eliminación seguida.

- Sexta edición consecutiva que los ‘blanquiazules’ finaliza en el último lugar de su grupo.

*Data de la página ‘Son datos no opiniones’.