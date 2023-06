Qué canal transmite Universitario vs Gimnasia EN VIVO: TV del partido por Copa Sudamericana 2023

Universitario de Deportes marcha segundo en la tabla del grupo G con siete puntos.

Universitario de Deportes se juega su última ficha para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana, todo dependerá del resultado que saque frente Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles 28 de junio a las 21:00 horas en el estadio Monumental. Los ‘cremas’ tienen la mente puesta en sacar un buen resultado en casa, pues cuentan con una racha importante porque no han perdido de locales en el torneo continental: dos triunfos y un empate.

El equipo de Jorge Fossati presentará dos bajas para su encuentro contra el ‘lobo’: Rodrigo Ureña no estará por acumulación de tarjetas amarillas, le sacaron la tercera frente Independiente Santa Fe, y Nelson Cabanillas no será tomado en cuenta por expulsión, vio la roja por una falta innecesaria en Bogotá. No todo son malas noticias en Ate porque se conoció de que Andy Polo se recuperó de la pubalgia y reaparecerá frente el cuadro argentino. Esa lesión le hizo perderse los encuentros amistosos de la selección peruana contra Corea del Sur y Japón, y tuvo que ser desconvocado.

Todo está listo para que los ‘merengues’ puedan celebrar su pase a la siguiente fase del torneo continental. Los hinchas de la ‘U’ hicieron lo suyo también ya que agotaron las entradas y el Monumental lucirá un lleno total. No faltará el aliento de su gente para el encuentro crucial que definirá su futuro en el campeonato internacional.

“Con mucha confianza, así lo veo yo, lo que me transmite el grupo está muy fuerte, totalmente dispuesto a tomar ese privilegio que tenemos de depender de nuestro resultado para la clasificación, después se verá en qué lugar porque eso sí depende de otros. Con lo que respecta a nosotros, no tengo la menor duda que si bien es cierto vamos a enfrentar a un rival que respeto, nuestro equipo está en condiciones de conseguir la clasificación”, comentó el DT en conferencia de prensa.

Universitario de Deportes tuvo su último entrenamiento previo al encuentro con Gimnasia y Esgrima La Plata.

¿Dónde ver el Universitario vs Gimnasia?

El encuentro entre ‘cremas’ y ‘lobos’ será transmitido por el canal ESPN a través de los diferentes operadores. Además podrás seguirlo por la plataforma de streaming de Star Plus, para todo Sudamérica. Y también puedes ver todos los detalles por Infobae Perú: previa, minuto a minuto, jugadas polémicas, palabra de los protagonistas, y mucho más.

Posible alineación de Universitario

A pesar de las bajas de Rodrigo Ureña y Nelson Cabanillas, Jorge Fossati ya habría definido el once que pondrá frente Gimnasia y Esgrima La Plata. Y como se presume, Andy Polo estaría desde el arranque en el ataque ‘crema’, y José Bolívar ocupará la zona izquierda por Cabanillas, mientras que Alfonso Barco reemplazará al ‘Pitbull’.

El DT se la jugaría por Piero Quispe y mantendría por el el sistema de doble ‘9′ con Emanuel Herrera y Alex Valera, quien reaparecerá en el equipo ‘merengue’ tras su participación con la selección peruana en la gira de Asia, no estuvo en el último encuentro frente Cienciano por la primera fecha del Torneo Clausura.

Convocados de Universitario ante Gimnasia por la Copa Sudamericana

Finalmente, la ‘U’ iría de la siguiente manera: José Carvallo; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, José Bolívar; Andy Polo, Alfonso Barco, Martín Pérez Guedes, Piero Quispe, Emanuel Herrera y Alex Valera.

“Lo hemos ido llevando de manera progresiva. Él no tiene una lesión importante, ni siquiera una lesión pero es en una zona que si no le das el debido descanso y progresividad cuesta mucho. Andy Polo está al 100% para el partido del miércoles ante Gimnasia”, declaró Fossati.

Andy Polo superó lesión y será una de las piezas claves de Universitario de Deportes ante Gimnasia.

Horarios en el mundo: Universitario vs Gimnasia