Chris Hemsworth,‘Thor’ de Marvel, saluda a Yaco Eskenazi y lo invita a ver su película en Netflix

Chris Hemsworth, 'Thor' De Marvel, Saluda A Yaco Eskenazi y lo invita a ver su película. Instagram.

Yaco Eskenazi acaba de cumplir el sueño de varios fanáticos de las sagas de Marvel y es que ha publicado en sus redes sociales un comercial con nada más y nada menos que el actor Chris Hemsworth para promocionar su reciente película, Misión de Rescate 2, film que se puede ver mediante la plataforma de Netflix.

Te puede interesar: Natalie Vértiz y su potente consejo a la ‘Miss Perú 2023′, Camila Escribens: “Tienes que cuidar mucho todo lo que haces”

El actor sorprendió a todos al publicar dicho video con el mundialmente conocido actor, demostrando así que su esposa Natalie Vértiz no es la única que tiene contacto con las estrellas de Hollywood, ya que la bella conductora ha entrevistado a Adam Sandler, Jennifer Aniston, Jennifer López, entre otros.

En el video se puede ver que el popular ‘Thor’ tiene conocimiento que Yaco ha jugado en club deportivo de fútbol y que ha sido participante, además de líder en reality de competencia ‘Esto es Guerra’, demostrando que es capaz de asumir cualquier reto, inclusive poder ser un agente para su película.

“Hola Yaco. Soy Chris Hemsworth... Sabemos que te apasiona el deporte y lo has demostrado en Perú. Por lo que he visto, eres fuerte y tienes una gran capacidad de liderazgo y velocidad mental, también me han dicho que eres bueno trabajando bajo presión y por eso tu equipo ha ganado todos esos campeonatos”, detalló.

En el clip se puede ver como el actor escucha muy atento cada palabra de la afamada estrella de cine para luego comprometerse en que verá dicha película en la plataforma de streaming.

Actor de 'Thor' saluda a Yaco Eskenazi. Instagram

Los usuarios se sorprendieron y lo felicitaron

Rápidamente, los seguidores del capitán histórico se sorprendieron por dicho video y lo felicitaron por haber tenido esa comunicación con el popular Thor. Además, recibió una expresión de cariño de parte de su esposa y el reconocimiento de varios amigos actores.

Te puede interesar: Esta es la primera película en la que Elsa Pataky y Chris Hemsworth actuaron juntos

“Muy bravo ya”, “Buenazo”, “Que Chris te salude, yo también quiero”, “¡Lo máximo!”, “Felicidad verte así, muy bien Yaco, muchas bendiciones que sigas volando alto llegando lejos y que seas muy feliz”. “Asu otro level”, “Oh my god, me muero”, “Buena Yaco”, “Qué guapo”, expresaron los fanáticos de Eskenazi.

Comentarios a video de Yaco Eskenazi. Instagram

Natalie Vértiz resalta la faceta de conductor de Yaco Eskenazi

Natalie Vértiz dio una entrevista para Infobae Perú y comentó se lleva muy bien con su esposo Yaco Eskenazi en la conducción de ‘Estás en todas’, ya que el exguerrero ingresó como un nuevo integrante y ha destacado en su trabajo como presentador y como entrevistador.

Te puede interesar: Carolina Braedt y su indirecta a Bruno Vega en curioso tiktok: “Me hiciste odiar esta ciudad”

La exreina de belleza indicó que resalta que su esposo es una persona que la conoce a la perfección y entre ellos hay una química, que se trasmite en televisión. “Ha sido toda una aventura empezar a conducir con Yaco. La verdad es que yo me llevo muy bien con él y tenemos esa complicidad natural que obviamente tenemos como pareja. Él me entiende perfectamente, le gusta fastidiarme de vez en cuando, pero todo es en broma, tenemos un lenguaje especial”

Asimismo, indicó que le gustaría no solo conducir un magazine sino otros formatos o estar juntos en otros proyectos. “Y creo que hemos hecho una dupla muy linda. El público ha aceptado un montón esta dupla que tenemos en ‘Estás en Todas’. Ahora que ya volvió Choca, vamos a ser los tres. Pero sí me gustaría seguir haciendo cosas con Yaco, porque me sale tan natural. Él más que nadie me conoce”, finalizó.