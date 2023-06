Vladimir Cerrón anuncia asamblea nacional para definir si Perú Libre postulará a la Mesa Directiva del Congreso

Vladimir Cerrón se solidarizó con la madre de Pedro Castillo debido a su estado de salud. (Andina)

Vladimir Cerrón informó este martes que Perú Libre (PL) tendrá una asamblea nacional para definir cuál será su posición de cara a la elección de la próxima Mesa Directiva del Congreso de la República que se definirá en julio.

“Perú Libre decidirá en Asamblea Nacional su postulación a la Mesa Directiva del Congreso, como no lo hace ningún partido, este 29 de junio. Favor no especular, caviares no desesperarse que el mundo no se acaba”, escribió en su cuenta de Twitter.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la Comisión Política y la bancada parlamentaria de PL son algunos de los convocados a la cita de este jueves a las ocho de la noche. Allí se aclarará la línea que tendrá el partido del lápiz con miras a la renovación de la presidencia del Legislativo.

En las últimas horas hubo un cruce de opiniones dentro de la cedula congresal del partido de Cerrón sobre si ser aliados de la derecha o del fujimorismo.

Vladimir Cerrón publicó este anuncio en su cuenta personal de Twitter.

Waldemar Cerrón, voceado candidato de Perú Libre a la Mesa Directiva, señaló que no tendría problema en integrar alguna formula con grupos que no sean de izquierda.

“No se va a poder tener una mesa más democrática que siendo de izquierda, derecha y centroizquierda. Por ejemplo, hoy día escuché al señor Edgard Reymundo (Cambio democrático) decir que centroizquierda tendrá su lista. Siempre la ha tenido y no ha llegado a ganar precisamente porque no es democrático considerar solamente un lado”, manifestó.

“No hay que crear estas discrepancias en nuestro país, más bien hay que exhortar a que se conforme una mesa más democrática. […] Si el Pleno del Congreso decide, a través de la votación, que esté Perú Libre, Fuerza Popular, Perú Democrático, Bicentenario o el Bloque (Magisterial), es una decisión del pleno”, agregó en diálogo con RPP.

Sin embargo, la posición del hermano de Vladimir Cerrón no es compartida por el vocero de PL, Flavio Cruz, quien sí mostró su oposición a una eventual alianza con Fuerza Popular.

Waldemar Cerrón no descarta pacto con el fujimorismo para llegar a la Mesa Directiva. RPP

“Como vocero tendré que respetar y, de repente, hasta cumplir el acuerdo, pero en lo personal sí me incomodaría porque somos contrarios. Acá no hay unidad de contrarios con Fuerza Popular. Recuerden que estamos en un gobierno prácticamente fujimorista, un gobierno autoritario que le ha hecho mucho daño a Puno”, indicó.

¿Alianza con el fujimorismo?

Toda la controversia entre Perú Libre y su acercamiento a Fuerza Popular se dio a raíz de unas declaraciones del congresista Hernando Guerra García, quien tuvo palabras elogiosas hacia Waldemar Cerrón.

“En las bancadas de izquierda hay gente interesante. Por ejemplo, yo respeto mucho a Waldemar Cerrón. Hemos tenido una relación cordial, es una persona educada. Siempre he valorado las intervenciones muy alturadas de Álex Paredes. El congresista José María Balcázar es un hombre de una formación política superior”, apuntó en diálogo con Perú 21.

“También disfruto conversar con Balcázar, hablamos de filosofía política y hasta de la Escuela de Frankfurt. Guillermo Bermejo, a mi juicio, es un cuadro político interesante y también con buena formación. Bermejo y Bellido son congresistas a los que yo les tengo respeto”, agregó.

Fujimorista destacó algunas figuras de izquierda.

Sin embargo, el vocero fujimorista no es el único que se ha mostrado abiertamente a pactar con la izquierda en las próximas elecciones de la Mesa Directiva.

Norma Yarrow, congresista de la bancada de Avanza País, también sorprendió al sostener que aceptaría integrar con el Bloque Magisterial, grupo que se fundó para respaldar al encarcelado expresidente Pedro Castillo, una formula para liderar la Mesa Directiva. “Yo me voy por la izquierda del magisterio”, dijo en una entrevista con Willax Televisión.

La elección de la nueva directiva del Congreso se realizará el 26 de julio. Los grupos parlamentarios deben presentar sus listas que serán sometidas a una votación en la que se elegirá al reemplazante de José Williams.