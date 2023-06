Partidos de hoy, martes 27 de junio: horarios y canales TV para ver fútbol en directo

Hoy, martes 27 de junio, será una jornada cargada de partidos importantes y más para los clubes peruanos que definen todo en la Copa Libertadores. Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar se juegan su última chance para meterse en octavos de final del torneo continental o acceder a la clasificación de Sudamericana.

Los ‘blanquiazules’ abrirán la última fecha de la fase de grupos del torneo continental, se enfrentará a Atlético Paranaense este martes 27 a las 17:00 horas en el estadio Ligga Arena en Curitiba. La caída del equipo de Guillermo Salas frente Atlético Mineiro la jornada pasada los eliminó de la Libertadores, pero saldrán a luchar por un cupo a la Sudamericana.

No la tienen nada fácil, pero buscarán hacer historia en Brasil: no han podido ganar en ese país; y un triunfo será vital para mantener viva la posibilidad de clasificar a ese torneo internacional. Sin embargo, sumar los tres puntos de visita no será lo único que deben alcanzar los ‘íntimos’, pues deberán esperar que Libertad pierda frente Mineiro en Asunción, teniendo esas dos resultados podrán festejar su pase, todo dependerá de cómo temrine la tabla del Grupo G.

Promoción del Alianza Lima vs Atlético Paranaense en la Copa Libertadores | Alianza Lima

Por otro lado, Sporting Cristal tiene mejor panorama porque depende de sí mismo para poder clasificar a octavos de final. Una victoria ante Fluminense en Rio de Janeiro a las 19:00 horas hará que pase a la siguiente fase, no deberá esperar ningún otro resultado. Si los ‘celestes’ empatan de visita, deberán esperar que River Plate pierda con The Strongest en Buenos Aires. Y si pierden en tierras brasileñas, la posibilidad de la Sudamericana, pero deberán esperar que los ‘millonarios’ ganen sí o sí al cuadro boliviano de local.

Melgar visitará a Olimpia a las 19:00 horas en el estadio Manuel Ferreira de Asunción, los ‘rojinegros’ también quedaron eliminados de la Libertadores pero se aferran para acceder a la Copa Sudamericana. Un triunfo frente el equipo paraguayo los haría quedarse con ese ansiado cupo, pero un empate o una derrota los hará depender del Patronato vs Atlético Nacional, que juegan a la misma hora: la escuadra argentina no deberá ganar en Medellín. El futuro del ‘dominó' en el campeonato continental se definirá de ese encuentro, todo Arequipa estará pendiente de ambos encuentros.

Sporting Cristal vs Fluminense 3-1: goles y resumen de la derrota ‘celeste’ por Copa Libertadores

Partidos de Copa Libertadores

- Athletico Paranaense vs. Alianza Lima (17:00 horas / ESPN, Star Plus)

- Libertad vs. Atlético Mineiro (17:00 horas / ESPN, Star Plus)

- Atlético Nacional vs. Patronato (19:00 horas / ESPN, Star Plus)

- Fluminense vs. Sporting Cristal (19:00 horas / ESPN, Star Plus)

- Olimpia vs. Melgar (19:00 horas / ESPN, Star Plus)

- River Plate vs. The Strongest (19:00 horas / ESPN, Star Plus)

Partidos de Copa Sudamericana

- Palestino vs. Fortaleza (17:00 horas / Star Plus)

- San Lorenzo vs. Estudiantes de Mérida (17:00 horas / Star Plus)

- Sao Paulo vs. Tigres (19:30 horas / Star Plus)

- Tolima vs. Puerto Cabello (19:30 horas / Star Pus)

Partido Liga 2

- Los Chankas vs. Unión Huaral (15:30 horas / Nativa)

Partidos de Copa de Oro de Concacaf

- Canadá vs. Guadalupe (18:00 horas / STAR+)

- Guatemala vs. Cuba (19:45 horas / STAR+)

Partidos de Europeo Sub 21 de UEFA

- Países Bajos vs. Georgia (11:00 horas / UEFA TV)

- Portugal vs. Bélgica (11:00 horas / UEFA TV)

- Croacia vs. Rumanía (13:45 horas / UEFA TV)

- España vs. Ucrania (13:45 horas / UEFA TV)

Partidos de Champions League de UEFA

- Atletic Escaldes vs. Buducnost (08:00 horas / Stöð 2 Sport, TVCG 2)

- Tre Penne vs. Breidablik (14:00 horas / Stöð 2 Sport, italiaSMtv)