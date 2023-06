Kunno cumplió sueño de admirador peruano y lo sorprendió en vivo: “Él es mi inspiración”

Kunno sorprendió a tiktoker peruano | América TV

Kunno llegó a nuestro país el lunes 26 de junio, el mexicano es popularmente conocido por su contenido en TikTok y ha dado la vuelta al mundo con su peculiar paso de la caminata con el tema 4k. Sin embargo, recientemente se ha presentado en los programas de América Televisión, pero esta vez se convirtió en la sorpresa para un admirador peruano

En el programa ‘Mande quien Mande’, el artista azteca llegó una vez más como invitado, pero esta vez sería el protagonista de un sueño para un seguidor peruano que buscaba poder conocerlo. El programa invitó a Pacu Escudero, quien además de ser artista, es un emprendedor y mostró su trabajo en el espacio de América Televisión.

El joven llegó al set y luego de mostrar su trabajo, le pusieron el video que él mismo intentó viralizar para poder conocer personalmente a Kunno durante su paso por el Perú. Después de ver el clip, contó cuál es la razón por la que admira tanto al mexicano y afirmó que es una inspiración para él.

“Yo soy actor y parte de mi inspiración estudiando, creando mi carrera, fui explorando el tema de creador de contenido. Todos estos artistas iniciaron en pandemia y Kunno de pronto salió y creció y rayó por todo el mundo. Creció y dije: “que bacán que una persona con su ser, con su ángel, con su esencia pueda brillar por todo el mundo, se hizo conocido como creador de contenido”. Él fue parte de mi inspiración como creador de contenido”, comentó bastante emocionado.

Pacu Escudero ansiaba conocer a Kunno. (TikTok)

Unos minutos después, María Pía Copello confesó que lo habían invitado con un poco de engaños para darle una sorpresa que estaba segura que le iba a gustar. Sin más que esperar, dieron la cuenta y desde una caja sorpresa apareció el reconocido tiktoker internacional.

En ese momento Pacu no hizo más que abrazar a Kunno al no creer que estaba al frente suyo. Después de este emocionante momento, le dedicó unas palabras y afirmó que fue una completa sorpresa. “Qué emocionante poder estar junto a ti, no me esperaba eso y es un placer poder conocerte”, mencionó.

Por su parte, el mexicano no hizo más que también agradecer las palabras de halago que tuvo en tiktoker nacional hacia él y lo abrazó.

Kunno sorprendió a admirador en vivo. (América TV)

Kunno también fue sorprendido en vivo

Aunque la finalidad era que fuera el protagonista de una sorpresa, ‘Mande quien Mande’ también decidió poner emotivo a Kunno. Por ello, le prepararon un especial en el que sus familiares les dedicaban unas palabras al tenerlo lejos, pero triunfando en lo que más le gusta hacer.

La primera en aparecer en el video fue su madre Susana, quien se mostró feliz de todo lo que viene logrando y que ahora esté en la televisión internacional. Por su parte, su hermana Karen hizo lo propio y le mencionó que esperaba poder verlo pronto, pues por su trabajo él suele estar lejos de casa y sin compartir con los suyos.

Pero el mensaje que le hizo llorar fue el de su hermano Cris, quien evidenció la fortaleza de Kunno ante tantas adversidades. “Estamos orgullosos de ti, es impresionante que pese a todo lo que te tiren te levantas”, señaló a las cámaras del programa de América Televisión.

Luego de escuchar y ver a toda su familia feliz por cada uno de sus logros, no hizo más que romper en llanto en el programa en vivo. Tras ello, dedicó unas palabras y aseguró que él es lo que ha logrado hasta ahora por su familia. “Ellos son yo, ellos son quien soy ahora”, mencionó con mucha emoción.