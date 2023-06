Indignación en Ate: niña de tres años es víctima de presunto abuso sexual por sus vecinos

Mujer que se quedó a cargo se negó a que la pequeña fuera trasladada a un hospital.

Pese a que no era la primera vez que dejaba a su hija de tres años al cuidado de su vecina, la madre de la menor denunció que el conviviente de la mujer, identificado como Víctor Hugo Jorge Granados (42), la habría ultrajado.

El hecho ocurrió la tarde del sábado 24 de junio en el asentamiento humano “Los hijos de Asis”, en Huaycán (Ate). “Siempre la dejo con la señora. Yo salgo a trabajar tres veces a la semana. La dejo 4:30 de la mañana hasta las ocho de la noche”, dijo a los medios.

La madre detalló que mientras realizaba sus funciones, recibió una llamada de la mujer al cuidado de su pequeña y le dijo que la menor estaba descompuesta, sin dar más detalles.

Contó que, apenas se reencontró con la niña, quiso llevarla al hospital, pero que la vecina se negó y le dijo que vaya primero a una farmacia. Al ver que su hija tenía sangre en el cuerpo y prendas de vestir, no dudó en acudir al centro de salud para que sea atendida por emergencia. “Ella me jura que fue el perro, pero yo no le creo”, agregó.

Menor se encuentra grave en el hospital de Huaycán.

Los exámenes médicos revelaron que la pequeña tiene lesiones genitales y extragenitales, además de signos de haber sido forzada, por lo que decidió asentar la denuncia en contra de Jorge Granados y Liz Paola Orihuela Aylas (38 años).

Ambos se encuentran detenidos e investigados por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de la niña de tres años, quien se encuentra grave en el Hospital de Huaycán.

Defensoría confirmó atención de la menor

A través de Twitter, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) anunció que el equipo del programa nacional Aurora, enfocado en la prevención y erradicación de la violencia, brindó atención social, psicológica y legal a la familia.

Además de solicitar prisión preventiva para el denunciado y su pareja por encubrimiento, exigieron celeridad y la máxima sanción contra los responsables.

En tanto, la Defensoría del Pueblo informó que supervisaron la actuación del Centro emergencia mujer (CEM) de Huaycán, y que la niña de tres años, además de recibir el kit de emergencia, fue atendida por el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN).

Asimismo, hicieron un llamado a la Fiscalía y Policía Nacional del Perú para que investiguen con diligencia excepcional “y se evalúe solicitar una medida coercitiva que contribuya a evitar la impunidad”.

¿Qué incluye el kit de emergencia?

En marzo del 2019, el Ministerio de Salud (Minsa) aprobó el uso del kit para la atención de casos de violencia sexual. Esta problemática es considerada por la OMS como una gran amenaza para la salud pública mundial y de la mujer.

Este paquete de emergencia incluye la anticoncepción oral de emergencia (AOE) —administrada con el consentimiento de la persona usuaria—, preservativos, antirretrovirales para prevención de VIH y SIDA, exámenes rápidos al primer contacto y por un periodo de seguimiento, y una evaluación de embarazo.

Además del paquete de medicamentos y exámenes, las víctimas reciben atención psicológica y asesoría.

Más de dos mil casos de violencia sexual entre enero y febrero

De acuerdo a datos de la Defensoría, en los dos primeros meses del 2023, se han reportado 1.704 denuncias de violación sexual contra menores de edad, de las cuales el 65% de víctimas fueron niñas. Al respecto, la entidad sostuvo que el Perú está viviendo uno de sus momentos más críticos en lo que se refiere a la violencia contra la mujer.

Sobre ello, el CEM precisó que, en el mismo periodo, se registraron más de 24 mil casos de abuso contra la mujer, de los cuales 9.930 correspondían a agresiones físicas, 10 mil 636 psicológicas, 4.015 sexuales y 114 económicas.