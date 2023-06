El Gran Chef Famosos EN VIVO: minuto a minuto del programa de este martes 27 de junio

Lo que se verá este martes 27 de junio

Asimismo, los participantes recibirán la visita de un entrenador personal que pondrá a prueba el físico de los famosos. Además, Junior Silva no aguanta la presión y se frustra. “No entiendo, te juro que me esfuerzo, me saco el ancho, pero no me da el tiempo”, exclama el actor, visiblemente furioso.