Día del Orgullo: Susel Paredes pide que fachada del Congreso sea iluminada con colores de la bandera LGBT

“Sr. Pte. @jwilliamszapata: El derecho de las minorías se respeta. Este 28 de junio esperamos que los colores del arcoíris iluminen el Palacio Legislativo por del Día Internacional del Orgullo", escribió Susel Paredes en Twitter. | Composición Infobae Perú

La congresista de Cambio Democrático, Susel Paredes, solicitó al presidente del Congreso de la República, iluminar la fachada del Palacio Legislativo con los colores del arcoíris para el 28 de junio de este año en el marco del Día Internacional del Orgullo.

“Lo solicitado se sustenta en la búsqueda de la reivindicación de los derechos y de una política pública que atienda la grave situación que nos invisibiliza, agrede e impide ejercer su derecho fundamental en condiciones de igualdad y no discriminación”, se lee en el la solicitud.

Señaló que la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la necesidad de defensa de los derechos de la población LGTBI y de garantizar sus derechos fundamentales en igualdad, tal como lo señala nuestra Constitución Política del Perú.

“En mi última visita al país de Argentina, en mi calidad de presidenta de la Liga Parlamentaria de la Amistad Perú-Argentina, he sido testigo de los avances legislativos en materia de Derechos Humanos orientados a encontrar la igualdad para todas las personas y también como el Poder legislativo coadyuva con la visibilización de nuestras diferencias”, agregó el documento.

Solicitud de Susel Paredes.

Este documento fue enviado por la parlamentaria el pasado 3 de abril. Sin embargo, un mensaje que Paredes dejó en Twitter daría a entender que no fue respondido. Aunque la congresista apeló al derecho de las minorías para que su pedido sea escuchado.

“Sr. Pte. @jwilliamszapata: El derecho de las minorías se respeta. Este 28 de junio esperamos que los colores del arcoíris iluminen el Palacio Legislativo por del Día Internacional del Orgullo. Lo solicité el 3 de abril. ¡Por igualdad y no discriminación! Que no prime la intolerancia”, se lee en su red social.

Su mensaje generó comentarios a favor y en contra de la medida. Algunos celebraron que el Congreso de la República sea iluminado con los colores del arcoíris. Mientras otros lo calificaron de forma negativa.

“No señora, en el Palacio Legislativo no tiene nada que ponerse solo los colores y símbolos que representan a todos los peruanos, no es propiedad privada”; ”Espero ese día con ansias”; “Ponlo en tu casa”; “Varios cavernícolas dicen ‘después no se quejen, si no los respetan o no los quieren’”, fueron algunos de los mensajes que se leen en el Twitter de la congresista.

Controversia por afiche de Santa Rosa de Lima con colores LGTB+

Esta semana causó polémica el afiche de Santa Rosa de Lima, que fue lanzada como parte de la vigésima edición del festival Internacional de Cine LGTB+, que se realizará del 2 al 10 de julio. Y es que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, mostró su desacuerdo con dicha imagen, la calificó como una burla a la santa y exigió su retiro.

“Quiero mostrar mi repudio absoluto a cómo esta marcha del orgullo, que hemos aprobado para que circule por Lima, esté utilizando la imagen de Santa Rosa de Lima totalmente ridiculizada. Retiren de inmediato ese afiche que le toma el pelo a Santa Rosa de Lima”, expresó el alcalde en una conferencia de prensa, donde presentó el plan de descolmatación de los principales ríos de Lima.

Afiche de la vigésima edición del festival Internacional de Cine LGTB+.

“Hagan su marcha, no hay problema, (pero) respetos, guardan respetos, no se pasen. No le falten el respeto a las creencias y valores de la mayor parte de la población del Perú”, añadió el también excandidato presidencial por Renovación Popular.

Rolando Salazar, director general del Festival, explicó que eligieron a la patrona de la Policía como símbolo debido a su devoción y dedicación a los más necesitados, considerando que esto refleja las dificultades que enfrentan las personas LGTBI en Perú.