Daniela Darcourt responde a Gisela Valcárcel por su defensa a Sergio George: “Yo voy a ser siempre directa”

Daniela Darcourt responde a Gisela Valcárcel tras defender a Sergio George. (Willax TV)

Daniela Darcourt no pasó desapercibido las palabras de Gisela Valcárcel, quien se mostró en desacuerdo con sus declaraciones en contra de Sergio George y no dudó en sacar cara por el productor discográfico. La salsera aseguró que no cambiará su manera de decir lo que piensa y tiene en cuenta que su forma de opinar no va a ser del agrado de todas las personas.

Te puede interesar: Gisela Valcárcel saca cara por Sergio George y promete poner un abogado a Farik Grippa

Como se recuerda, la cantante de salsa señaló ante las cámaras de ‘América Hoy’ que el pianista estadounidense estaría jugando con los sueños de los artistas y que no trabajaría con él. Asimismo, le brindó todo su respaldo Farik Grippa, quien arremetió en contra del hombre de 62 años y acusó a la productora Chim Pum Music por supuesto incumplimiento de contrato.

A Gisela Valcárcel no le gustó nada lo que dijo Daniela Darcourt y defendió a Sergio George, resaltando su profesionalismo. La popular ‘Señito’ contó que hasta la fecha siguen trabajando juntos en la producción del videoclip de las ganadoras de ‘La Gran Estrella’ y dejó en claro que no cree que el productor se haya burlado de algún peruano.

Daniela Darcourt reslpada a Farik Grippa y resalta que no trabajaría con Sergio George. América Hoy

Tras la polémica que se generó, la producción de ‘Amor y Fuego’ se comunicó con Daniela Darcourt para conocer lo que pensaba de las palabras de Gisela Valcárcel. La intérprete de ‘Señor mentira’ comenzó indicando que “no es ni contra Gisela, ni Yahaira, ni Sergio”. Asimismo, recalcó que respeta las opiniones de los demás, pero su forma de decir las cosas no cambiará.

“Mi manera de decir las cosas no le cae bien a todo el mundo. Si alguien tiene que decir algo de mí que lo diga, bacán, y si no les gusta mi opinión, pues también yo lo respeto. Voy a seguir siendo como soy, directa, frontal, precisa con las cosas que a mí me parecen correctas. Las injusticias no me gustan”, sentenció.

Recordemos que, Daniela Darcourt reveló que no es la primera vez que Sergio George se encuentra envuelto en escándalos en este tipo de escándalos. “Es una pena para muchos que lo hemos admirado durante mucho tiempo, que esté inmiscuido en este tipo de escándalos, pero internacionalmente también ha tenido ciertos problemas”.

Daniela Darcourt le responde a Gisela Valcárcel. (Instagram)

Sergio George se defiende de las acusaciones

Sergio George decidió hacer un en vivo a través de su cuenta de Instagram el último lunes 26 de junio. El productor estadounidense señaló que no ha estafado a nadie y que estas acusaciones lo han tomado por sorpresa. “¿Incumplimiento de contrato? Si tú no sacaste música brother, sacas música entonces de ahí dime que no se cumplió”, dijo bastante fastidiado, refiriéndose a Farik Grippa.

Te puede interesar: Las declaraciones de Daniela Darcourt que causaron el enojo de Gisela Valcárcel

Asimismo, señaló que es muy común firmar contratos donde el beneficio es 50/50. “Yo los he firmado”, remarcó. “Me suenan cosas de estafa, de estafador. ¿En qué estafé? Dime porque yo estoy confundido. ¿Estafé a quién? ¿en qué? ¿en cuánto?”, preguntó.

Sergio George aclaró que no llegó al Perú para lucrar con los peruanos, como viene escuchando últimamente. Además, se refirió a las declaraciones de Daniela Darcourt. “No hacen un bien para el artista. Me da mucha lástima que el artista peruano, que es muy talentoso, se vea en la obligación a meterse en el chisme para que salga en televisión para que hablen de ellos. Es un círculo vicioso. La culpa es un poco de todos. Todo comienza con el artista que tiene que hacer buena música, y olvidarse del chisme. Enfócate en tu música”.