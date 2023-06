Andrés Hurtado expone a Alfredo Benavides y afirma que lloró por ampay de Gabriela Serpa

Fuertes declaraciones. El conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ Andrés Hurtado no pudo con su genio y habló de la relación entre su amigo Alfredo Benavides y la actriz cómica Gabriela Serpa. El famoso presentador reveló que el popular ‘Niño Alfredito’ estuvo muy sentido con las imágenes de Magaly TV La Firme y lloró al ver el ampay de su compañera de JB en ATV y hasta lo acompañó con un Wisky.

Te puede interesar: Gabriela Serpa creía que Alfredo Benavides era el amor de su vida y hace fuerte revelación sobre ampay

Así lo dejó entrever Andrés en sus redes sociales, pues reveló que el actor lloró con un vaso de whisky, después del ampay de la actriz cómica con un muchacho menor que ella. Como se recuerda, Magaly Medina compartió unas recientes imágenes de la modelo junto a un joven de nombre Gonzalo Méndez Camacho, quien estuvo muy atento a la artista a poco de presentar un show en Huaral por el ‘Día del Padre’.

“Yo confieso ante el país que Alfredo Benavides es un tonto y no sabe lo que quiere en la vida: Que todo el Perú se entere de que el sábado a mí me lloró con un whisky porque le dolió el ampay de Gabriela Serpa con el chibolo”, escribió el presentador de América televisión. Vale recalcar que, Hurtado guarda una gran amistad con los hermanos Benavides Gastello y que siempre se permite bromearlos. ¿Será esta vez una broma para Alfredo Benavides?

Gabriela Serpa se queja por los desplantes de Alfredo Benavides. ATV.

Gabriela Serpa confiesa desplantes por parte de Alfredo Benavides tras ampay

La modelo Gabriela Serpa no se guardó nada en el programa de Magaly TV La Firme y confesó que tras las imágenes con su nueva relación en Huaral, su compañero Alfredo Benavides ha tomado otra aptitud con ella. Según la actriz confiesa que no entiende su actitud. La hermana de Claudia Serpa comentó que no entiende por qué su reciente actitud, ya que ella se encuentra soltera y ellos no tuvieron nada más que una amistad.

Te puede interesar: Gabriela Serpa se queja por los desplantes de Alfredo Benavides: “No entiendo por qué se pone en ese plan, yo estoy soltera”

“No entiendo por qué se pone en ese plan. Estás como que raro en las grabaciones que ni me saluda y la verdad que yo no te he hecho nada”, declaró la actriz frente al actor ante las cámaras de Magaly Medina. “No sé qué problema tiene Alfredo conmigo, si no quería nada conmigo porque se pone en ese plan. Yo no lo tomo personal, de repente el sí. Yo estoy soltera, él también y no sé por qué se molesta”, dijo.

Vale indicar, que según un atestado policial, la periodista Magaly Medina reveló que la pareja de Serpa se trataría de un estudiante de aviación comercial de 22 años de edad y que es padre de un niño de tres años. El joven que se ha robado el corazón de una de las ‘Hermanas Serpa’ tendría varios antecedentes policiales que lo caracterizaría como una persona violenta. Así lo dejó entrever, el programa de ATV, compartiendo un parte policial de hace dos meses, donde su expareja y madre de su hijo, Danitza Flores Grey lo denunció por violencia psicológica tras haberla insultado a través de llamadas telefónicas.

“Atenta Serpa que tu juvenal pretendiente pasó por nuestro escáner y notamos que hace dos meses fue denunciado por violencia psicológica por la madre de su hijo, quien lo denunció por haberle dicho (frases altisonantes) por motivos que ella ya tiene pareja. Por eso, hace un mes le dieron orden de alejamiento contra su ex y hace un año lo denunciaron por golpear a otra persona a la salida de una discoteca en Barranco”, se le escucha en la nota de Magaly Medina.