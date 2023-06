Andrea Llosa critica a padre de Samantha Batallanos por brutal agreción a periodista: “Es asquerosamente cobarde”

La periodista Andrea Llosa dejó de lado sus discrepancias con Magaly Medina para solidarizarse con su colega Nathaly Julca, integrante de Magaly TV La Firme tras ver las indignantes imágenes de la cobarde y brutal agresión que sufrió la comunicadora junto a su camarógrafo, los cuales fueron a cubrir la aparición de la modelo Samantha Batallanos en la clínica y el padre de esta los golpeó.

Llosa criticó al padre de Samantha, a quien lo calificó de cobarde: “A mí me genera impotencia, en el caso del equipo de Magaly, me parece asquerosamente cobarde, el tipo (papá de Samantha Batallanos) haya agredido a una mujer, que bueno que haya sido grabado”, dijo la periodista para un medio conocido. La presentadora de TV recalcó que no hay motivo alguna para agredir a una mujer: “Nada se justifica que golpeen a una mujer”, aseguró a El Popular.

Como se recuerda, todo ocurrió a la salida del hospital, donde el padre de Batallanos al escuchar la pregunta que la periodista le hacía para conocer sobre la supuesta perdida que habría tenido la modelo, el señor se abalanzó contra la comunicadora, lastimándola y lanzándole parte de la caja del flash y golpeándola en la barriga.

Magaly Medina llama patán al padre de Samantha Batallanos. ATV.

Magaly Medina condena agresión de papa de Samantha Batallanos con su reportera

La figura de ATV Magaly Medina criticó severamente al señor por pegarle a una mujer que solo cumplía con su trabajo y sostuvo que la joven no hizo nada para que le hagan eso. También advirtió que Nathaly Julca mañana pasará por Cámara Gesell para demostrar la magnitud de los golpes que recibió, pues la líder de MagalyTV La Firme dio a conocer que su reportera estará con descanso médico, y que la producción junto a su colaboradora ya empezaron acciones legales en contra del abusador.

“Se la tira con furia. Y luego la patada. No le interesó el daño que les estaba haciendo. Pensaba que se estaba peleando con Maicelo. No, una reportera de este tamaño (señaló a la cintura). Se lo tira a la cara. Pudo haber vaciado un ojo, roto la nariz, pudo haber causado una lesión en el cerebro, una lesión irreparable”, expresó la popular ‘Urraca’ indignada.

Sin embargo, la periodista asegura que esto no quedará así y que llegarán hasta las últimas consecuencias, pues el reporte médico de Nathaly afirma que sufrió un golpe fuerte en el estómago y otra en el codo: “Es lo que dice en los certificados médicos: tiene una contusión en la pared abdominal y tiene otra contusión en el codo. Ella está pasando por el médico legista porque ya hemos presentado la denuncia respectiva”, agregó.

Magaly Medina niega que su producción haya invitado a Samantha Batallanos

“La pregunta no ofende, la pregunta no hiere, no hace ver a nada. Solo fue una pregunta y lo de que ellos cualquiera sabe que no vamos a declarar nada o Sencillamente no hablas como ella, ella se metió al carro y no le importó nada. El papá se comportó de una manera tan violenta, agresiva y patanezca contra una reportera que solo hacía su trabajo, este señor debe recordar que su hija es mediática, que su hija también tiene un romance mediático con un personaje que todo el mundo conoce. Así que no me vengan a decir que ellos dos son anónimos, no y a él no lo estábamos entrevistando, le estábamos preguntando a ella”, dijo Magaly, mientras miraba el clip.