Pablo Lavandeira y su sorpresivo análisis sobre Alianza Lima: “Se ganó mucho más de lo que se mereció”

Pablo Lavandeira sorprendió con sus declaraciones sobre los triunfos de Alianza Lima en el Torneo Apertura.

Pablo Lavandeira, una de las piezas fundamentales en el bicampeonato de Alianza Lima, decidió dejar La Victoria en busca de minutos y fichó por Melgar de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2023. En una reciente entrevista, el jugador de 33 años sorprendió con su respuesta al ser consultado por la campaña ‘blanquiazul’ en el primer semestre.

“Fue raro. Se ganó mucho más de lo que se mereció. Encontramos por momentos rendimientos altos y en otros momentos no lo encontramos. Nos ilusionamos muchísimo luego del partido en Paraguay (triunfo ante Libertad)”, inició el uruguayo en diálogo con Después de Todo.

“En definitiva cuando uno ve el final, los resultados son positivos y para no haber encontrado ese equilibrio de un rendimiento parejo, creo que los números dicen que se hicieron las cosas bien. Nos ayudó tener jugadores de jerarquía y capacidad”, finalizó para el programa de Movistar Deportes.

Por qué se fue de Alianza Lima

‘Lava’ comentó cuáles fueron los motivos de su salida del club ‘íntimo’. “Los pocos minutos que tuve en el semestre también influenciaron, pero lo que me terminó de seducirse fue que el entrenador de Melgar, Mariano Soso, era quien quería contar conmigo, hizo hasta lo imposible desde su lugar para que se pueda gestar esto”.

Además, el nacionalizado peruano afirmó que Alianza Lima no intentó retenerlo. “Eso fue una de las razones por las que tomé la decisión. En el momento que llegó la propuesta, pudo haber dicho que no, haberla rechazado, pero bueno supongo que pensaron en mi poca participación y la proyección del club. Bellina (gerente deportivo) si me lo consultó. En todo momento sentí que estaban dispuestos a que saliera”.

Su última charla con ‘Chicho’ Salas

El extremo contó detalles de su última conversación con su extécnico Guillermo Salas días atrás de la oficialización de su partida a Melgar e incluso el exlateral le manifestó que lo tenía en consideración para la fase 2 del campeonato peruano.

“Tuvimos una charla de 15 o 20 minutos después de las vacaciones, me dijo que contaba conmigo, que estaba un pasito por detrás en cuanto a características y estilo de jugador que él quería, yo le dije que no había problemas, que estaba al máximo. Él me dijo que quería contar conmigo para el Clausura y tenía mucho por dar. Luego nos despedimos en la concentración”, confesó.

Guillermo Salas se convirtió en técnico de Alianza Lima luego de la salida de Carlos Bustos. (Liga 1)

Su mensaje a la hinchada de Alianza Lima

“No tengo palabras para agradecerles, para explicar todo lo que viví en este tiempo junto a mi familia y los mensajes que recibí durante el semestre. Sabiendo que llegué bajo la lupa del hincha de Alianza por cuestionamientos de donde jugué antes (Universitario) o iba rendir, poder revertir eso dentro de la cancha e irme en una situación confusa, me llena el alma recibir tantos mensajes”, expresó.

Lavandeira y nueva aventura en Melgar

Pablo fue anunciado como flamante refuerzo en Melgar el pasado viernes 23 de junio y defenderá su séptima camiseta en el Perú, pues previamente pasó por Deportivo Municipal, Universidad Técnica de Cajamarca, Ayacucho FC, Universitario y Alianza Lima.

El ‘charrúa’ no estuvo en el primer partido del ‘dominó' en el Torneo Clausura, el cual terminó en goleada 4-0 ante ADT con doblete de Bernardo Cuesta, un autogol y un tanto de Alec Deneumostier en el estadio Monumental UNSA.

En ese sentido, Lavandeira podría hacer su debut en la fecha 2 cuando el conjunto ‘rojinegro’ visite a Deportivo Garcilaso en la altura de Cusco. Este compromiso está programado para el sábado 1 de julio a las 18:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.