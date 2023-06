La sorpresiva reacción de Kunno ante los rumores de separación de Austin Palao y Flavia Laos: “¿Está soltero?”

Kunno queda en shock cuando le dicen que Austin Palao estaría soltero | América TV

Este lunes 26 de junio, la figura del TikTok mexicano, Kunno llegó a nuestro país y se presentó en el programa ‘Más Espectáculos’ en donde habló de diversos temas como su carrera, su trabajo, sus viajes, el éxito en TikTok y los amigos peruanos que tiene.

Sin embargo, en más de una ocasión ha evidenciado su atracción por Austin Palao. El mexicano ha señalado que le parece una persona muy guapa. Pero, en esta ocasión relató cómo es que llegó a conocerlo y la cercanía que han consolidado como grandes amigos.

Según contó Kunno, ambos han coincidido en algunos viajes representando a marcas y en esos encuentros es que ha conocido la personalidad del peruano. “A él lo conocí en un viaje a Tailandia y hemos estado conviviendo en otros viajes y siempre se me ha hecho un tipo increíble, muy cool”, mencionó.

Incluso, relató que recientemente en los Premios Heat convivieron un tiempo más y tuvo la oportunidad de conocer a la hermana del chico reality. “Hace poquito en los Premios Heat, en el festival pudimos convivir un poquito más, reírnos, conocí a su hermana, impresionante”, comentó.

Jazmín Pinedo le menciona que Austin Palao podría estar soltero

En otro momento de la entrevista, Jazmín Pinedo sorprendió a Kunno al mencionarle que han crecido los rumores de una posible separación entre Austin Palao y Flavia Laos. La figura de América Televisión comentó que el chico reality podría estar soltero.

Al escuchar estas palabras, el mexicano evidenció su sorpresa y el shock al conocer la noticia. Ante ello solo atinó a decir: “¿Está soltero? A no sé, yo no sabía”, con un rostro de evidente asombro.

Kunno habla de Austin Palao.

Sin embargo, la presentadora del espacio se quedó un poco impactada por la reacción. Por ello, le indicó si es que habría algún tipo de distanciamiento, pues mantiene una buena relación con Flavia Laos, a quien incluso el azteca considera su amiga.

“A mí los dos me caen super bien y Flavia también conmigo ha sido una mega amiga. Un año estuve con ella, yo no conocía a nadie y ella me integró”, relató bastante feliz. Finalmente, recalcó la belleza del hermano de Said Palao. “Es guapísimo, demasiado, muchísimo”, sentenció.

Como se conoce, debido al trabajo de Austin Palao y Flavia Laos, la pareja solía viajar mucho con diversas marcas internacionales. Algunos de estos trabajos los han hecho solos y en otras ocasiones se han encontrado con más creadores de contenido. En medio de su travesía la pareja peruana ha coincidido con diversas figuras, entre ellas el popular Kunno.

(Foto: Gettyimages)

Kunno y Austin Palao se encontraron en ‘Mande quien Mande’

El mexicano se presentó durante la tarde en el programa ‘Mande quien Mande’. Allí llegó a retar a los invitados a igualar el paso que lo hizo mundialmente conocido y que lo caracteriza. Algunos modelos peruanos llegaron a sorprenderlo, pero no fue hasta el final que quedó completamente asombrado.

Una misteriosa caja apareció en el set de televisión y al abrirse salió Austin Palao, uno de los más cercanos a Kunno. El mexicano no hizo más que despedir a todos los que se encontraban en el set y mencionó que había llegado su ‘peruano favorito’. Fue en ese momento que, tras quedar con la boca abierta, fue hasta su lugar a abrazarlo para saludarlo.