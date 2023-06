“Estamos destruidos”: desconsolados padres de menor que huyó de casa le piden que regrese; habría conocido a sujeto por Roblox

Padres de Fabiola Vilcapoma, de 14 años, están desesperados por encontrarla.

Fabiola Vilcapoma Marín, una adolescente de 14 años, se habría fugado de su casa en Independencia junto a un individuo que conoció a través de un videojuego en línea. Antes de su partida, dejó una carta donde pide perdón a sus padres por sus malas acciones. Lo desconcertante es que salió sin dinero, ni empacó ropa extra.

“Mi esposa me comentó que en la mañana (que huyó) estaba fría y mi sobrina me cuenta que en el colegio ella estaba apresurada por volver a la casa. He visto los videos de las cámaras internas de casa y ella miraba las cámaras en actitud sospechosa. Luego sube al segundo piso, toma la laptop de mi habitación y se mete al baño. Mi madre le increpa y ella tenía la laptop en prácticamente en la ducha”, contó Yenson Vilcapoma, padre de Fabiola.

Explicó también que han registrado la computadora para conocer con quién habló su hija, pero no encontraron nada. “Es lógico que se ha estado comunicando con alguien, porque ella tiene la libertad de usar la laptop cuando está estudiando, pero no tenía por qué esconderse. He revisado las cámaras de días anteriores y no hemos dado cuenta que tenía la misma reacción”, detalló.

Aseguró que tras conversar con alguien, su hija habría tomado la decisión de irse, sin pensar bien, porque salió de un momento a otro con ropa de casa. “Siento que actuó por impulso”, dijo Yenson. Agregó que Fabiola dejó una carta, a modo de despedida.

“Perdón por todo lo que les he hecho pasar, gracias por amarme y dar todo por mí y mi hermana. Los amo y papá a ti te agradezco mucho más por corregirme, debo esforzarme y lo hacía, pero lo malogré, perdón”, escribió la jovencita.

Fabiola Vilcapoma, de 14 años, dejó una carta de despedida para sus padres. | Captura de TV

Mientras que la madre de la menor, Elisabeth, negó haber tenido alguna discusión con su hija. Sospecha que su hija se fue de casa porque bajó sus notas en el colegio. Debido a esto, ella no le dio permiso para ser parte de un taller de baile del colegio, esto con el objetivo de que se esfuerce en sacar mejores notas, pero en vez de eso habría huido.

Por su lado, el padre contó que ha seguido los pasos de su hija, a través de los videos de una tienda ubicada cerca a su casa, las que revelan que ella sabía a dónde ir y quizás con la persona con la que iba a encontrarse.

Jugaba roblox

La familia sospecha que Fabiola habría conocido alguien por intermedio del videojuego Roblox, debido a que allí existe un chat donde las personas se conocen e interactúan, pero no sabes con quién estás tratando. “Creo que hay alguien que ha estado comunicándose con mi hija. Ahora estamos tratando de averiguar”, señaló desesperado el padre.

Contó que las autoridades del colegio de su hija le han facilitado el apoyo de tres especialistas, quienes indagarán entre sus compañeros con el objetivo de obtener alguna información que sea útil para dar con el paradero de la pequeña.

“Estoy 100% seguro que esta (huida de casa) ha sido planificada, y que ella ha sido inducida. Si hubiera sido una persona mayor, hubiera guardado ropa, pero no, salió con su ropa de casa, salió a la loca, como una adolescente. Ella estaba influenciada por alguien para hacer este acto. La otra persona no le ha dejado recapacitar ni que se arrepienta”, expresó el padre en el noticiero de Latina.

Fabiola Vilcapoma, de 14 años. | Captura de TV

Padre solicita a su hija volver a casa: “Tu mamá está destruida”

Yenson Vilcapoma tiene la esperanza de que algunos de sus compañeros tengan información sobre el paradero de su primogénita. Exige al área de Alta tecnología de la PNP hackear su laptop debido a que ellos la han revisado de forma superficial y no han encontrado nada.

“Ella no contaba con celular, no contaba con dinero y ha salido con la ropa de casa. Lo que ha dicho la Policía es investigar todo lo que podamos y trata de ubicarla, una vez que estemos seguros de dónde está, marcar el 114 para que podamos intervenir. O sea, yo hago el 99% de la investigación”, se quejó el padre de familia.

El desesperado progenitor de Fabiola pidió a su hija volver a casa. Contó que toda la familia está colocando sus fotografías por diversos distritos de Lima con el objetivo de encontrarla.

“Lo que le diría es que sabe muy bien cuánto la amamos. Mamá está destruida, yo estoy destruido. Tu hermanita te extraña y llora. Nosotros no estamos completos sin ti mi amor. Regresa, te pido que recapacites o danos un indicio para poder encontrarte y volver a hacer la familia que fuimos. Pido a Dios te ilumine y puedas pensar bien las cosas. Tus abuelitos están desesperados. A la persona que la está reteniendo, recapacite y deje a mi hija”, solicitó.

Si tienes información de la menor desaparecida, comunicarse al: 987-225-204.