‘El Gran Chef Famosos 2′ EN VIVO: Minuto a minuto de la primera noche de eliminación de la temporada

Belén Estévez se prepara para no ser eliminada

La bailarina argentina ha revelado en más de una ocasión que no es muy cercana a la cocina, por lo que incluso se ha frustrado en la competencia. Por ello es que Belén Estévez decidió adelantarse a la situación y se animó a buscar ayuda. Según ella misma mostró en sus redes sociales, se fue hasta un mercado para que le enseñen a filetear pollo y pescado y así tener alguna ventaja en la competencia.

“El domingo pasado me fui al Mercado de Surco, legué hasta el puesto de Miguel para que me enseñe a filetear pescado y luego Rodolfo me enseñó a deshuesar pollo. Gracias por el apoyo. Vamos con todo que tengo que salir de sentencia en El Gran Chef Famosos”, mencionó.