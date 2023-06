Vocero de Perú Libre califica de “burla” proyecto de amnistía a Pedro Castillo: “Saben que no tienen los votos”

El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, calificó de “burla” y “falta de respeto” el proyecto que presentó el congresista de Perú Bicentenario, Guido Bellido, de amnistía para el expresidente Pedro Castillo y toda persona involucrada en la redacción y lectura del mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022. En dicho discurso, el exmandatario intentó disolver ilegalmente el Congreso, instaurar un gobierno de excepción e intervenir el sistema de justicia.

“Esa es una falta de respeto al profesor Pedro Castillo y es una burla a la coyuntura nacional política. Porque están en este momento en un proceso de investigación todavía en las primeras etapas. Yo no sé con qué intención se presenta eso. Hay un sentimiento ‘castillista’ que yo respeto. Sobre todo, es una burla para ellos, hacerles creer, engañarlo al pueblo y decirle: ‘Mira, yo lo voy a amnistiar’. Saben que no tienen los votos, saben que no lo van a hacer, saben que se tienen que respetar los procesos judiciales que se están dando. Ni siquiera es el momento”, declaró Cruz a RPP.

En ese sentido, el portavoz del partido del lápiz aseguró que existe un “clamor” de una parte de la ciudadanía a favor de la liberación de Pedro Castillo. Sin embargo, consideró que este “es relativo, no es masivo”.

“La gente también entra en razón y sabe que lo que se hizo estaba mal, un atentado a la democracia. Por lo tanto, no me parece responsable. No es que vote o no, nunca va a llegar a los votos. Ese es el problema. Entonces, es burlarse de la población hacer ese tipo de propuestas en este momento. Quizá más adelante sí”, agregó Flavio Cruz.

Pedro Castillo intentó perpetrar un golpe de Estado horas antes de que se debate la tercera moción de vacancia en su contra.

Cuestionado proyecto de amnistía a Pedro Castillo

Guido Bellido sustenta su iniciativa legislativa de amnistía a Pedro Castillo y otros implicados en el mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022 por la “ausencia de lesión a bienes jurídicos amparados por el marco normativo penal”.

“Es necesario recordar que los hechos expuestos en el mensaje a la nación del 7 de diciembre del 2022 no se han materializado. Si bien se manifestaron intenciones o planes, no se concretaron en acciones concretas que implicaran una violación efectiva de la ley. La mera manifestación de intenciones o planes no constituye un delito en sí mismo, sino que requiere de acciones concretas para su consumación. Al no existir una fase de consumación, configurando así una tentativa del delito, situación que incluso implica circunstancia premial en el derecho penal”, alega Bellido.

El proyecto establece que todos los casos ante el Ministerio Público y el Poder Judicial sean archivados definitivamente. También ordena la anulación de los antecedentes policiales, judiciales o penales generados.

Según Guido Bellido, esta iniciativa “busca promover la cohesión social, permitiendo que las personas involucradas en los hechos del 7 de diciembre del 2022 puedan reintegrarse a la sociedad y contribuir positivamente a su desarrollo”.

La Fiscalía investiga a los expremier Aníbal Torres y Betssy Chávez por presuntamente haber participado en el mensaje a la nación del 07 de diciembre.

“La aprobación de una amnistía, bajo los lineamientos y garantías legales correspondientes, permitiría restablecer un clima de estabilidad y fortalecer las instituciones democráticas”, afirma el expremier de Castillo.

Además del exmandatario, también se verían beneficiados los exministros Aníbal Torres (PCM), Willy Huerta (Interior), Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Betssy Chávez, a quien se le dictó 18 meses de prisión preventiva por el fallido golpe de Estado.