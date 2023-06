Martín Vizcarra tilda de aberración jurídica a denuncia de Alejandro Muñante y advierte: “No le temo a la cárcel”

El expresidente Martín Vizcarra dijo el jueves que la denuncia constitucional presentada en su contra por el legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular) a raíz de la disolución del Congreso en 2019 es una “aberración jurídica” que contradice la resolución del Tribunal Constitucional (TC), presidido por Francisco Morales.

“El TC ya ha dicho que [fue una decisión] constitucional. Es cosa juzgada. No toqué ningún otro organismo ni institución. Inmediatamente, en el mismo decreto supremo, convoqué a elecciones. El actual presidente del TC dice que su sentencia no es retroactiva. Eso ya fue evaluado”, señaló en una entrevista con RPP.

“Por lo tanto, decir lo contrario es una aberración jurídica, como lo han hecho [los congresistas] inhabilitando a una fiscal suprema”, añadió el exmandatario en referencia a la acusación y suspensión por cinco años de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

La denuncia que ingresó Muñante a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), después de que el TC determinara que la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza del Ejecutivo va contra la Carta Magna, también salpica al expremier Salvador del Solar y los demás titulares que conformaron su Gabinete Ministerial.

Martín Vizcarra fue presidente entre el 2018 al 2020

Para Vizcarra, esta acción es una nueva muestra de que el Parlamento, “controlado” por el fujimorismo, ha transgredido el equilibrio de poderes. “Lo que yo califico ahora es que nuestro sistema democrático está entrando a una dictadura congresal”, estimó.

“Es simplemente coincidencia de intereses particulares. Yo te apoyo para bajarnos a la fiscal suprema, pero tú me apoyas para no castigar a los ‘mochasueldos’ y ahí están los ‘mochasueldos’, que son del partido de César Acuña. Yo te apoyo, pero no pasa la acusación constitucional contra tal congresista, que es de Acción Popular. Es un toma y daca”, añadió.

De igual manera, acusó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de ser la artífice de la trama orquestada en el Legislativo. “Absolutamente, queda claro que [la bancada naranja] ya tiene un modus operandi que lo implementó en 2017 y lo está volviendo a implementar”, sostuvo.

En otro momento de la conversación, Vizcarra consideró que la mandataria Dina Boluarte está secuestrada por las fuerzas políticas, abogó para que la investigación por presunto genocidio determine responsabilidades de manera célere y aseguró no temerle a la cárcel.

El expresidente Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti habrían accedido a vacunas contra el covid-19 de manera irregular.

“No temo, siempre he actuado conforme a la ley, cualquiera que me conoce lo sabe”, señaló el exmandatario, inhabilitado durante 10 años por el escándalo del ‘Vacunagate’ (sobre inoculaciones irregulares contra el coronavirus durante su gestión), por lo cual enfrenta una denuncia fiscal por concusión.

Vizcarra también ha sido suspendido por otros cinco años debido a su presunta intervención en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones, durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

El año pasado, el Ministerio Público solicitó 15 años de pena privativa por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio durante su época como gobernador de Moquegua. En rigor, esta acusación fiscal incluye dos hechos. Por una parte, el proyecto ‘Lomas de Ilo’, y por otra, el proyecto ‘Ampliación y Mejoramiento del Hospital Moquegua’.

En febrero pasado, el Congreso aprobó un informe final que recomienda acusarlo constitucionalmente por presuntas irregularidades en la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas durante la pandemia.

Posteriormente, inscribió su partido Perú Primero, aunque no puede figurar oficialmente como su fundador y presidente ejecutivo por haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos, resolvió el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).