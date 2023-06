El Gran Chef Famosos: Encuentran cabello en plato de Katia Palma

Captura.

Este sábado 24 de junio se emitió el segundo capítulo de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, donde los participantes Mr. Peet, Belén Estévez, Jesús Neyra, Mauricio Mesones, Katia Palma y Antonio Pavón se enfrentan por primera vez para no ser eliminados.

El reto planteado por el jurado, compuesto por Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías, fue preparar “Tacacho con cecina con ensalada de chonta”. Para cocinarlo, dieron a los artistas 40 minutos.

Cuando el tiempo culminó, Katia Palma aseguró que el jurado sobreviviría tras probar su plato. Nelly Rossinelli lo probó y comentó que le gustó. Sin embargo, Giacomo Bocchio encontró un cabello, por lo que fue llevada a sentencia.

La primera reacción de la exjurado de “Yo Soy” fue negar que se trataba de un cabello de ella. Primero, preguntó si era blanco y luego afirmó “no puede ser mío”.

“No, no, no, esto no puede ser mío. Esto es blanco y yo soy morocha. Debe ser una pelusa de por ahí”, respondió. Mientras que el jurado Giacomo Bocchio le preguntó que si no se trataba del pelo de su gato. Ante lo que la actriz continuó defendiendo su plato, por lo que culpó al camarógrafo, quien tenía canas.

Luego, Javier Masías comentó “gracias”, a lo que Palma le respondió “de nada, cuando quieran”, pero el jurado le respondió que no quería probar su plato de nuevo.

En tanto, Mr. Peet no pudo terminar de armar su plato. “Me siento realmente frustrado porque ya tenía casi todo listo, pero me faltó el armado”, contó.

Belén Estévez dijo que su tacacho con cecina sabía duro, mientras que Jesús Neyra admitió que su plato se quemó un poco.

Luego de probar el plato de Estévez, Javier Masías le dijo que le faltó chonta, mientras que Giacomo Bocchio comentó que estaba seco, pero “bastante bien para ser la primera vez”. Nelly Rossinelli afirmó que le gustó el sabor de su plato. “Está bien, está bien, Belén”, calificó.

Sobre el plato de Jesús Neyra, Giacomo Bocchio aseguró que cuando probó su plato sabía bien, pero después no. “Voy a comer esto, pero solamente para borrarme el sabor anterior”, calificó Javier Masías.

A Antonio Pavón tampoco le fue tan bien. Al jurado no le gustó su plato, mientras que similar situación enfrentó Mauricio Mesones.

“Creo que ninguno nos ha sorprendido con un súper plato amazónico, pero han habido dos muy buenos intentos”, opinó Nelly Rossinelli.

“A mí también me han gustado dos”, le contestó Giacomo Bocchio.

“A mí me llama la atención que ninguno ha podido con la chonta, ninguno ha podido alinear bien una ensalada”, calificó Javier Masías.

El jurado decidió que el participante que hizo el mejor tacacho con cecina fue Belén Estévez.

“Estoy muy feliz, me gané el beneficio”, respondió tras saber su triunfo.

“Chicos igual los felicito porque este no es un plato nada cotidiano para ninguno de ustedes y se valora su esfuerzo. Hay dos platos que nos han sorprendido gratamente”, dijo Nelly Rossinelli antes de anunciar al ganador.

Mientras que Javier Masías comentó que los errores de la falta de tiempo para emplatar el tacacho con cecina se dieron a la mala organización.