Con Sporting Cristal, el verdadero ‘grupo de la muerte’ de Copa Libertadores 2023, resaltó Conmebol

Sporting Cristal se enfrentará a Fluminense en la última jornada de la Copa Libertadores. (Club Sporting Cristal)

Sporting Cristal se enfrentará a Fluminense en búsqueda de su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los ‘celestes’ tratarán de conseguir la victoria y esperarán que River Plate no le gane a The Strongest. La Conmebol resaltó, en sus redes, la importancia de la última fecha de la fase para el grupo D.

El ente máximo del fútbol sudamericano, a través de la página del torneo más importante del continente, publicó el siguiente mensaje: “¡Una fecha decisiva! El grupo D es el único con la disputa completamente abierta para los 4 clubes que sueñan con los octavos de final de la Conmebol Libertadores. River Plate vs The Strongest y Fluminense vs Sporting Cristal, ¿Quiénes avanzarán?”.

El cuadro ‘rimense’ jugará ante el ‘flu’ el martes 27 de junio a las 19:00 horas en el estadio Maracaná. El compromiso es importante para ambos equipos. Por parte de los ‘bajopontinos’, necesitan ganar para conseguir su pase a la siguiente ronda del torneo. En el caso de los dirigidos por el entrenador Eduardo Maciel de Barros buscarán los tres puntos para asegurar el primer lugar del grupo.

La Conmebol, mediante la red social de la Copa Libertadores, manifestó que el grupo D es el único que no se ha definido aún. (Conmebol Libertadores)

El otro duelo del grupo D es el River Plate vs The Strongest. El juego se realizará en simultáneo que el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Fluminense. El recinto del partido será el estadio Mâs Monumental de Buenos Aires. El ‘millonario’ saldrá a buscar los tres puntos y esperará que el cuadro brasileño no gane para terminar como líder de la serie.

El equipo que finalice en el tercer lugar pasará a jugar los play off de la Copa Sudamericana. Su rival será uno de los clubes que acabe en el segundo puesto de la fase de grupos del torneo de Conmebol. Uno de esos posibles oponentes puede ser Universitario de Deportes, en caso finalice en la segunda casilla del grupo G.

Sporting Cristal venció 2-1 a The Strongest en La Paz por la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores 2023.

Cómo llega cada equipo del grupo D

El grupo D de la Copa Libertadores es el más parejo del certamen. Los cuatro equipos han llegado con posibilidades de clasificar a los octavos de final en la última fecha. Cada club está en un momento diferente para conseguir su pase a la siguiente instancia.

Sporting Cristal

El conjunto ‘celeste’ llegará a la sexta jornada tras comenzar de gran manera el Torneo Clausura. Los dirigidos por el entrenador Tiago Nunes vencieron 2-0 a Academia Cantolao. Los goles fueron de Brenner Marlos (26′) y Joao Grimaldo (44′) en el estadio Segundo Aranda Torres.

La institución del Rímac no pierde en el torneo local desde la jornada 13 del Torneo Apertura. Desde esa fecha, han ganado en seis ocasiones y han empatado en dos oportunidades. Esa buena racha les ha permitido estar en el segundo lugar de la Tabla Acumulada del campeonato peruano.

Con goles de Joao Grimaldo y Brenner Marlos, los 'celestes' ganaron en su debut del segundo torneo del año. (Video: Liga 1 Max).

Fluminense

El ‘flu’ es uno de los principales candidatos a pasar de ronda y está atravesando por un buen momento en el torneo del Brasileirao. De sus últimos cinco compromisos, solo ha perdido en la fecha 8. Fue ante Corinthinas y cayó por un 2-0 en condición de visitante.

En el resto de partidos, consiguió ganar en dos ocasiones, que fueron ante RB Bragantino (2-1) y Bahía (2-1). Además, en el resto de encuentros empató Atlético Mineiro (1-1) y Goías (2-2). Fluminense tendrá la baja del central Manoel que fue suspendido por la Conmebol al dar positivo en una prueba antidoping.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Fluminense v Bahia - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - June 24, 2023 Fluminense's Samuel Xavier celebrates with teammates after the match REUTERS/Pilar Olivares

River Plate

El ‘millonario’ llega a la última fecha tras su buen presente en la liga argentina. Es el actual líder de su campeonato local, sacándole 10 puntos de ventaja al segundo puesto, que lo ocupa Club Atlético Talleres. En su último encuentro venció 3-1 a Instituto como local.

La última derrota de River Plate en el torneo argentino fue ante el ‘albiazul’ en la fecha 16. A partir de ahí, ha ganado en cuatro oportunidades y ha igualado en una chance. En uno de esos compromisos terminó en goleada, que fue un 4-1 ante Banfield.

The Strongest

El ‘tigre’ no atraviesa un buen momento en el campeonato boliviano, a pesar de que son los líderes. De sus últimos cinco juegos, ha ganado dos y ha perdido en tres oportunidades. En la última jornada que disputaron, cayeron 6-3 ante Nacional Potosí, su máximo perseguidor.

Esos resultados y la derrota ante Sporting Cristal por Copa Libertadores, generaron que la directiva destituya de su cargo al entrenador Claudio Baggio. El estratega argentino estuvo en el club dos meses, en donde dirigió siete encuentros entre torneo local y Copa Libertadores.