Ciudadana colombiana desapareció hace más de un mes en Perú: su madre llegó a Lima para seguir buscándola

Yésika Milena Lázaro Parra desapareció el día que estaba por embarcarse de regreso a Colombia

Perú parecía ser el país de las oportunidades para una ciudadana colombiana de 23 años identificada como Yésika Milena Lázaro Parra. Sin embargo, la joven lleva desaparecida desde el 20 de mayo, fecha en la que conversó por última vez con su madre Sandra Parra. La desesperación por no dar con el paradero de su hija, obligó a la progenitora a iniciar una búsqueda por su cuenta en un país que desconoce por completo.

Parra ha señalado que su hija Yésika había encontrado trabajo en una cevichería ubicada en Los Olivos. La joven de 23 años el contaba a diario los pormenores de sus labores al mismo tiempo que se comunicaba con su menor hija, quien se había quedado en Colombia. A finales de mayo, las llamadas telefónicas acabaron repentinamente y desde entonces se puso en marcha la búsqueda de la extranjera.

La madre de la desaparecida cuenta que su hija iba a recoger su último sueldo para así regresar a su tierra natal, Santander. Parra señala que su hija se acercó al local donde trabajaba, pero desde entonces no conoce mayores detalles del paradero de Yésika. Familiares y amigos la han estado buscando desde entonces, pero no han tenido éxito con su cometido. La madre asegura haber pedido ayuda de las autoridades.

Denuncia presentada para reportar la desaparición de joven colombiana de 23 años.

“Cuando fui a la comisaría, me dijeron que pensaron que mi hija había aparecido y que por eso no insistieron. Yo me vine desde Colombia para ver qué es lo que está pasando. No me puedo quedar con los brazos cruzados sin saber dónde está mi hija”, dijo Sandra Parra a La República. La madre ha pedido que aquellos que cuenten con información del paradero de Yésika se comuniquen al 573105899084 o al 989 608 447.

Dramática cifra

Según el reporte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se han documentado 58 casos de feminicidio entre inicios de año a mediados de mayo en el país. Esto implica que una mujer es asesinada cada dos días, lo cual revela la alarmante situación de peligro y desafío que las mujeres en el Perú enfrentan. Estas cifras impactantes ponen de manifiesto la grave situación que afrontan las mujeres en el país.

“Ninguna mujer se merece o provoca la violencia que vive o ha vivido, dejemos de sentar a las víctimas de violencia en el banquillo de las acusadas y juzgarlas por su vestimenta, sus decisiones o temores, nada justifica la violencia”, mencionó la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, en una conferencia de prensa. Esto frente a las dramáticas cifras que se han venido registrando durante los últimos años sobre la violencia contra la mujer.

Sergio Tarache es sindicado de rociar combustible a Katherin Gómez y prenderle fuego, tras enterarse que ella había decidido terminar con la relación que mantenían. (Cancillería)

Eyvi Agreda, María Mendoza, Juanita Mendoza, Rosa Álvarez y ahora Katherine Guerra. Son cuatro mujeres que fueron quemadas vivas por asesinos que las atacaron en plena vía pública, durante los últimos cinco años. Todas ellas tienen la historia en común de haber sobrevivido, pero tras varios días de agonía fallecieron debido a la gravedad de las lesiones que sus atacantes les provocaron.

Para Katherine Guerra, la más reciente víctima de feminicidio en el Perú, tampoco hay justicia, pues pese a la gravedad de los hechos, para el venezolano Sergio Tarache Parra no hubo orden de captura sino hasta cinco días después de quemar viva a su expareja tras la decisión de ella de acabar con la violenta relación. Hasta la fecha se espera que sea extraditado al Perú para responder por su crimen.