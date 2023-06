Magaly Medina niega que su producción haya invitado a Samantha Batallanos: “Te paseaste por mi programa cuando has querido”

Magaly Medina niega que su producción haya invitado a Samantha Batallanos. Magaly TV La Firme. ATV.

Luego de que Samantha Batallanos usó sus redes sociales para defender a su padre, tras agredir a una reportera de Magaly Medina, la conductora de ATV le respondió fuerte y claro.

La exreina de belleza publicó un largo comunicado en su cuenta de Instagram y justificó los actos violentos que cometió su padre contra una mujer de prensa y lo calificó como un ‘Shock de descontrol’.

Samantha Batallanos afirmó que la producción de Magaly Medina ha mostrado exámenes médicos y mensajes editados, además de que la vienen acosando sin tener en cuenta su delicado estado de salud.

“Magaly y sus seudos reporteros vienen violando una y otra vez nuestra intimidad, abordando mi vida privada cuando se les place, sin respetar ya ni mi estado de salud. Me calumnian, me difaman, me agreden, todo a su antojo, editan conversaciones, exámenes, etc., y no contentos con eso, me paran rogando que acepte hacer notas y entrevistas promocionando mi marca de lencería”, señaló.

El comunicado de Samantha Batallanos. Instagram/@samanthabatallanosoficial

Al respecto, Magaly Medina negó tajantemente que en su programa haya mostrado exámenes médicos, fotos o chats de la modelo en su programa de televisión que se emite por la señal de ATV.

“¡Qué exámenes hemos mostrado!, ¿qué preguntas, respuestas, chats?, ¿qué hemos editado?, ¿dónde está la mentira?. Si te pasea en mi programa con muchísimas ganas desde hace mucho tiempo, siempre lo has hecho”, expresó de forma eufórica la periodista.

La figura de ATV explicó que la modelo en repetidas ocasiones ha visitado su set de TV y ha brindado entrevistas para sus urracas. Además, dijo que recientemente había coordinado realizar una nota periodística sobre su marca de lencería.

“Habías quedado para hoy (viernes 5 de junio) en hacer una nota con un reportero sobre tu lencería. A nosotros nos interesa dos pepinos la lencería, pero al público le encanta ver chicas guapas, regias en bikini”, dijo Medina.

Samantha Batallanos. Instagram

Magaly Medina reveló que conoció a Samantha por ser amiga de Ney Guerrero

En otro momento, Magaly Medina confesó que conoció a Samantha Batallanos porque su gran amigo y exproductor de TV, Ney Guerrero, la llevó a una reunión que la ‘Urraca’ había organizado en su casa.

“Te llevó a mi casa del brazo. O sea, es mi amigo y mis amigos que vengan con quien les dé la gana, pero de ahí que sea mi amiga es otra cosa”, aclaró.

Agregado a ello, señaló que la exreina de belleza tenía una actitud totalmente distinta con ella cuando recién la conoció, inclusive la llamaba ‘Maga’ sin que ella se lo haya permitido.

“Ahora dice que “me inspiró lástima”, era sobonísima, me decía hasta Maga, ¿yo cuándo le di autorización de decirme Maga? Todo porque había sido amiga de mi amigo Ney Guerrero ¿ya tenía que decirme Maga?, ¿todo porque él un día la llevó a mi casa?”, resaltó.

Asimismo, comentó que la pareja de Jonathan Maicelo le escribía a su cuenta de Instagram y fue obligada a seguirla, pero luego de estos acontecimientos, la conductora procedió a bloquearla.

“Me escribía al Instagram. Un día hasta delante de Ney Guerrero me obligó a que yo la siga en su Instagram, ya la bloqueé por cierto”, reveló.

Samantha Batallanos fue captada por las cámaras de Magaly Medina besando a Jonathan Maicelo y Dulio Vallebuona.

Samantha Batallanos fue varias veces al programa de Magaly Medina

Magaly Medina también recordó que en muchas oportunidades, Batallanos le dio varias entrevistas por diferentes motivos. Por ejemplo, cuando habló de un pretendiente millonario o cuando terminó su relación con el empresario peruano Alex Blas, entre otros eventos.

“Todo hablaba y contaba además sin que uno le pregunte”, añadió la Urraca. Inclusive comentó que en un momento se le hizo un reportaje para denunciar que un hombre la acosaba y se sentía amenazada por eso.

Finalmente, Magaly indicó que Samantha debió en su comunicado por los menos pedir disculpas en nombre de padre por sus actos de violencia contra una mujer.