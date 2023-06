FPF vs GOLPERU: cinco claves para entender levantamiento de medida cautelar y futuras acciones legales

Federación Peruana de Fútbol sufrió traspié en su disputa legal con GOLPERU. (FPF/ GOLPERU)

El último viernes 23 de junio, a horas de celebrarse el encuentro entre Alianza Lima y Atlético Grau por la primera fecha del Torneo Clausura 2023, el Poder Judicial resolvió dejar sin efecto la medida cautelar que la Federación Peruana de Fútbol interpuso contra el Consorcio Fútbol Perú por los derechos televisivos de los clubes participantes de la Liga 1. Ello revivió un problema que, si bien no tenía solución, había quedado sin la posibilidad de cambiar la situación.

¿Qué pasó?

En diciembre de 2022, la FPF interpuso ante el Poder Judicial un recurso para que se suspendan las renovaciones de contrato de nueve clubes con GOLPERU, con el fin de impedir que esta casa televisora pueda transmitir sus partidos como local. Esta medida cautelar sufrió una variación en marzo del 2023 para que solo los clubes que tenían acuerdos previos o con autorización expresa de la Federación puedan seguir trabajando con la citada productora. De esta manera, solo Universitario, Sport Boys, Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci siguen con el canal exclusivo de Movistar. Los 15 restantes van en la señal creada por 1190 Sports.

¿En qué se basó la revocación de la medida?

Más de seis meses después de la decisión inicial, la Segunda Sala Comercial de Lima revocó dicho dictamen y aceptó la oposición presentada por Media Networks Latin América SAC y GOL TV Latinomericana SAC, por lo que los efectos, con variación incluida, de la medida quedaron sin efecto.

De acuerdo con el abogado Enrique Figueroa, la autoridad local consideró que el ente rector del balompié local no acreditó potenciales daños irrecuperables y que el Juzgado de la primera instancia empleó puntos de vista subjetivos.

“Según se conoce, la medida cautelar fue revocada porque, a criterio de la Sala Comercial, la inminencia de un perjuicio irreparable no fue acreditada por la FPF, siendo ello un requisito ineludible para el otorgamiento de la medida cautelar que solicitó en su momento la FPF. La Sala señaló que el Juzgado de primera instancia había utilizado criterios especulativos y subjetivos al analizar la irreparabilidad del daño que sufriría la FPF si no se le concedía la medida cautelar porque no está acreditado cómo los contratos celebrados podrían afectar si ella no participó de esos contratos”, indicó.

Resolución del Poder Judicial que deja sin efecto la medida cautelar a favor de la Federación

¿Qué acciones podría tomar la FPF?

La resolución del Poder Judicial es definitiva e inapelable en el marco de la demanda iniciada por la Federación Peruana de Fútbol contra el Consorcio Fútbol Perú, Media Networks y GOL TV y por ello su ejecución es inmediata. No obstante, el denunciante podría cuestionar la decisión de la Segunda Sala mediante un proceso de amparo ante las Salas Constitucionales de Lima, pero deberá acreditar que el levantamiento de la medida vulnera su derecho a acceso a la justicia y debido proceso. Para el citado especialista, es poco probable que opten por dicha alternativa, pues tendría un largo tiempo de espera y comentó que opción podrían tomar.

“Ese proceso de amparo se tramita de forma independiente y puede tener una duración aproximada de entre 15 a 30 meses. Se puede solicitar una medida cautelar que suspenda los efectos de la decisión de la Sala Comercial, pero las posibilidades de su otorgamiento no son altas en este tipo de proceso. No creo que la FPF recurra a este proceso, lo más probable es que evalúe solicitar una medida cautelar distinta, pero ya su escenario es más complicado a raíz de lo decidido por la Sala”.

Federación Peruana de Fútbol inició querella contra GOLPERU por derechos televisivos.

Veredicto no soluciona problema

Si bien esta decisión sería un paso adelante para los intereses de GOLPERU y los cinco clubes que se vieron obligados a transmitir sus partidos por Liga 1 Max (Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Deportivo Binacional y Cusco FC), no es la solución al conflicto.

“Esta decisión no le da la razón en cuanto al fondo de la discusión al Consorcio Fútbol Perú, es decir, no significa que el reclamo principal de la FPF en el proceso haya sido rechazado. Aún será objeto de discusión y de análisis por el Juzgado si la FPF es la propietaria de los derechos de transmisión del futbol peruano o no, y eso se decidirá a través de una sentencia, cuando el proceso en primera instancia llegue a su fin”, mencionó el letrado.

GOLPERU ya puede transmitir los partidos

Debido a que lo emitido por el Poder Judicial tiene efecto inmediato, GOLPERU podría hacer respetar las extensiones de sus contratos y transmitir los partidos de los clubes antes mencionados. Por ejemplo, el partido por la primera jornada entre Cusco FC y UTC, del lunes 26 de junio, ya podría ir por el canal 14 de Movistar TV.