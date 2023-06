Antonio Pavón mezcló agua con aceite y casi causa un accidente en ‘El Gran Chef Famosos’

El español Antonio Pavon casi causa un accidente al mezclar agua con aceite caliente. El Gran Chef Famosos / Latina TV

Antonio Pavón debutó en ‘El Gran Chef Famosos’, este viernes 23 de junio, siendo una de las figuras más esperadas por el público, pues el torero español vuelve a la pantalla chica después de varios años alejado del Perú. Sin embargo, su participación en el programa no fue del agrado del jurado Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías.

Sucede que los nervios y la inexperiencia en la cocina le jugaron una mala pasada a la expareja de Sheyla Rojas, quien tuvo que preparar dos platos en su primer día: chicharrón de pota con yucas y salsa tártara, e hígado carretillero. En ambas preparaciones, Antonio Pavón tuvo complicaciones para recordar la receta y para encontrar los ingredientes.

Antonio Pavón pidió la ayuda de sus compañeros para encontrar los ingredientes de la receta. Latina TV

El momento más anecdótico de la gala fue cuando Jose Peláez, conductor de ‘El Gran Chef Famosos’, se acercó al español para preguntarle por su estrategia para hacer el primer plato en tan solo 30 minutos. Antonio explicó que el orden lo llevaría a la victoria. Tras ello, introdujo una cuchara mojada a una olla con aceite hirviendo.

Como era de esperarse, el aceite caliente salpicó y el conductor de Latina TV se echó para atrás mientras lanzaba una grosería. “Caraj***, ¡eso no! Tío, tío, te voy a explicar algo. El agua con el aceite no se junta. Eso es como el abecé de la cocina”, le dijo. Antonio Pavón solo pidió disculpas por lo ocasionado.

Antonio Pavón casi causa un accidente en 'El Gran Chef Famosos'. Latina TV

Las duras palabras de Giacomo Bocchio

Contra todo pronóstico, Antonio Pavón llegó a preparar a tiempo su chicharrón de pota con yucas y salsa tártara. No obstante, ni la presentación ni el sabor gustaron al jurado. Nelly Rossinelli y Javier Masías afirmaron que la salsa no era buena y que el molusco no estaba bien cocido, mucho menos limpiado de la manera apropiada.

El primer plato de Antonio Pavón. Según Nelly Rossinelli, su salsa tártara parecía sopa fuchifú. Latina TV

Giacomo Bocchio, reconocido chef tacneño, fue el más crítico de los tres.

“Está muy mal, hermano, está muy mal. ¿Cómo va a ser este tu plato de presentación? Sucio y mal cortado, con siete pedacitos locos tirados por ahí, casi ninguno tiene empanizado. Todavía sigue allí el pellejo, mira tu desorden. No sé qué estabas haciendo”, expresó.

No contento con ello, le recordó a Antonio Pavón que hizo mal en mezclar agua con aceite. “Antonio, no inventes. Te sugiero que hagas la tarea, que estudies, que veas tutoriales y que te enfoques, sino tu paso por acá va a ser súper breve… Ni siquiera le has quitado las fibras de la yuca”.

Giacomo Bocchio le pidió a Antonio Pavón que mejorara su presentación y sabor para los siguientes platos, sino sería eliminado. Latina TV

Antonio Pavón se fue a sentencia

El segundo plato de Antonio Pavón, hígado carretillero, tampoco fue del agrado de los miembros del jurado. “Espero que Antonio, que ha vivido muchos años en Perú, vuelva a tener ese paladar peruano que se necesita para esta competencia. Así... no le va a ir muy bien”, comentó la juez Rossinelli.

Al final del día, Antonio Pavón, Mauricio Mesones y Katia Palma fueron sentenciados. Todos ellos se enfrentarán a Mr. Peet, Belén Estévez y Jesús Neyra para continuar en ‘El Gran Chef Famosos’, segunda temporada.

“Es la primera vez que me enfrento a algo así. Nunca he estado en una cocina, pero creo que el progreso que he tenido del primer plato al segundo es algo, ¿no? ¿Algo es algo?”, señaló el torero en su defensa. Javier Masías le respondió que, en realidad, no progresó.