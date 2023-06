¿Cuántos goles le faltan a Hernán Barcos para entrar al top 10 de máximos artilleros históricos de Alianza Lima?

Hernán Barcos ha marcado 38 goles con Alianza Lima, para meterse en el top 10 de anotadores históricos, tiene que alcanzar a Henry Quinteros.

Con su gol en la victoria 2-0 sobre Atlético Grau, Hernán Barcos llegó a los 38 goles con camiseta de Alianza Lima y se consolidó como el máximo goleador extranjero en la historia, récord que compartía con el brasileño Rosinaldo López con 37 tantos cada uno. Sin embargo, al delantero argentino todavía le quedan varios partidos para seguir aumentando sus cifras, y un objetivo cercano es meterse en el Top 10 de anotadores históricos de la institución.

Actualmente, el ‘Pirata’ se ubica en el puesto 19 de máximos artilleros, igualado con Jefferson Farfán, quien también consiguió 38 conquistas durante sus dos etapas en La Victoria. El que ocupa el décimo puesto es Henry Quinteros, el cual se vistió de ‘blanquiazul’ entre los años 1998 y 2003, y entre 2008 y 2013. Durante esos años, el ‘Pato’ logró marcar 57 goles, por lo que a Barcos le faltan 19 para alcanzarlo.

En el camino, el atacante deberá superar a Marco Valencia (40), José Carranza y Luis ‘El Potrillo’ Escobar (41), Eugenio La Rosa (45), César Cueto (46), José Velázquez (51) y José Soto (57), muchos de estos nombres son leyendas que jugaron muchos años en el cuadro de La Victoria. El ‘Patrón’, el ‘Poeta’ y ‘Pepe’ tienen un mérito adicional, pues consiguieron estas cifras sin desempeñarse como delanteros.

Con su gol de penal contra Atlético Grau, Hernán Barcos se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima (Liga 1 Max).

Hernán Barcos tiene 39 años y no le queda mucho tiempo de carrera futbolística para seguir sumando goles. Teniendo en cuenta su promedio goleador, le faltaría una temporada y el resto del 2023 para superar a Henry Quinteros y entrar al Top 10. No obstante, solo tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de este año, por lo que tendría que renovar una campaña más. Esto no es tan descabellado, pues el gerente deportivo, José Bellina, confesó que contemplan la posibilidad de sacar su nacionalización.

En su primer curso con los victorianos, el ‘Pirata’ sumó 11 goles en 29 partidos, el 2022 sus cifras mejoraron, pues registró 18 tantos en 41 encuentros. Esta temporada lleva 17 conquistas en 21 duelos y le faltan disputar, como mínimo 19 cotejos más, uno por Copa Libertadores (competición en la que aún no consigue marcar) ante Atlético Paranaense en Brasil, y otros 18 por las fechas que restan del Torneo Clausura 2023.

Esta cifra podría aumentar con la realización de los play off por el título de la Liga 1 y si los ‘íntimos’ clasifican a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana 2023. De no mediar lesiones, el experimentado delantero podría romper su marca del año pasado, aunque necesitaría un promedio de casi un gol por partido para igualar la marca de Henry Quinteros.

La deuda de Hernán Barcos con Alianza Lima es en la Copa Libertadores, competición en la que aún no puede marcar.

¿Quién es el máximo goleador de Alianza Lima?

El máximo goleador en la historia de Alianza Lima es Waldir Sáenz, quien convirtió 178 goles en 355 partidos disputados durante sus cuatro etapas en el club. Estas fueron 1992-1998, 1999, 2001-2005 y 2008. Sus conquistas están repartidas en 169 por el torneo local, siete en Copa Libertadores y dos en Copa Merconorte. Durante esos años, ‘Wally’ se proclamó campeón en cuatro oportunidades: 1997, 2001, 2003, 2004 y 2006.

En el 2020, el historiador Armando Leveau, señaló que el verdadero goleador histórico era Teófilo Cubillas con 259 tantos. Sin embargo, dicha estadística se consigue contando también los partidos amistosos.

Waldir Sáenz es uno de los últimos ídolos de Alianza Lima.

Top 10 de máximos goleadores de la historia de Alianza Lima

1. Waldir Sáenz (178 goles)

2. Teófilo Cubillas (167 goles)

3. Víctor ‘Pitín’ Zegarra (128 goles)

4. Pedro Pablo ‘Perico’ León (109 goles)

5. Emilio ‘El Feo’ Salinas (102 goles)

6. Freddy Ravello (101 goles)

7. Wilmer ‘Zorrito’ Aguirre (92 goles)

8. Juan Illescas (85 goles)

9. Juan Rivero (76 goles)

10. Henry Quinteros (57 goles)