Tiago Nunes elogió al árbitro con implementación del VAR: “Para mí hizo un partido de Copa Libertadores”

Tiago Nunes habló de su llegada a Sporting Cristal y cómo ve al fútbol peruano.

El VAR se estrenó en la Liga 1 con el partido entre Sporting Cristal y Academia Cantolao. Aunque todo estaba instalado para que la tecnología sea usada, no fue necesario porque no hubo muchas polémicas. Tiago Nunes quedó conforme con la actuación del árbitro Joel Alarcón tras la implementación de la nueva herramienta, elogió su labor y aplaudió que los protagonistas hayan sido los jugadores y no los jueces, como se vio en los últimos cotejos del Apertura.

“He criticado el arbitraje. No me gustaría tener muchas veces que sacar el enfoque del partido para dar protagonismo a los árbitros, pero hoy, independientemente del VAR, me gustaría saludar al árbitro de hoy porque pasó desapercibido durante todo el partido. Para mí hizo un partido de Copa Libertadores”, declaró el DT en conferencia de prensa.

Los ‘celestes’ empezaron el campeonato con pie derecho luego de celebrar su primer triunfo por 2-0 frente el ‘delfín’ con goles de Joao Grimaldo y Brenner Marlos, sumó tres puntos importantes en Huacho y sin sus seleccionados: Yoshimar Yotún, Jhilmar Lora y Jesús Castillo; quienes fueron los ausentes porque recién llegaron de la gira de Asia. El estratega brasileño se mostró feliz con la victoria, pero dejó en claro que esto recién empieza. Aseguró que los malos momentos quedaron en el pasado y que ahora el equipo está más fuerte que nunca.

“Más allá del respeto que tenemos por nuestra camiseta, hemos encontrado una identidad. Pero como todo equipo dentro de un contexto de competencias, se tiene altos y bajos. Hemos pasado momento difícil, sacamos nuestra mejor versión. Hemos encontrado la libertad necesaria para decir las cosas uno a los otros. Como entrenador me toca escuchar a los jugadores. Las cosas están saliendo bien, pero tenemos que entender que hay mucho por delante todavía”, añadió.

Operación Copa Libertadores

Sporting Cristal no tendrá mucho tiempo para celebrar el triunfo contra Academia Cantolao, pues debe meterse de lleno en el partido importante que tendrá frente Fluminense este martes 27 de junio a las 19:00 horas en Brasil por la Copa Libertadores. Este encuentro determinará si podrá alcanzar la ansiada clasificación a octavos de final o si obtiene cupo a la Sudamericana. Los ‘celestes’ dependen de sí mismos, y eso les permite tener la primera chance. Tiago Nunes sabe lo que significa pasar a la siguiente fase para los ‘cerveceros’ y espera lograrlo para meterse en la historia del club.

“He comentado con mis jugadores que es el partido más importante de los últimos 20 años porque hace 20 años que Cristal no pasa a octavos, y cuando llegué acá quería tener la oportunidad de marcar la diferencia”, precisó Nunes sobre su compromiso de Libertadores”, comentó el DT.

¿Qué necesita Sporting Cristal para pasar a octavos?

Clasificación a octavos de la Libertadores

Si Cristal gana en Brasil: La victoria que lograron en La Paz fue clave para que solo dependan de sí mismos, pues la clasificación se podría celebrar en Brasil en la última fecha. Sumar tres puntos les permitirá quedar en el primer o segundo lugar del Grupo D, independientemente del resultado que saque River Plate ante The Strongest en Buenos Aires.

Si Cristal empata en Brasil: Si solo suma un punto, debe esperar que River Plate pierda con el equipo boliviano de local, ese resultado lo pondrá en octavos de la Libertadores.

Clasificación a Sudamericana

Si Cristal empata en Brasil: Poder obtener un cupo a la Copa Sudamericana también es una posibilidad y una victoria o empate de River Plate ante The Strongest, lo metería a ese torneo continental porque se quedaría con el tercer lugar del grupo.

Si Cristal pierde en Brasil: Si las cosas no salen como se planearon y pierde en Brasil, no todo estará perdido para los ‘celestes’, pues aún así podrían clasificar a la Sudamericana. Claro, River Plate deberá ganar a los bolivianos en Buenos Aires.