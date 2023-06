¿Pablo Lavandeira deja Alianza Lima para fichar por Melgar? Esto dijo el técnico Mariano Soso

Esto dijo Mariano Soso, técnico de Melgar, sobre la posible llegada de Pablo Lavandeira | Twitter: Manolo Benegas

El jueves 22 de junio se conoció sobre la posibilidad que el mediocampista Pablo Lavandeira deje el club Alianza Lima para irse a Melgar por el Torneo Clausura. El atacante no estaría cómodo en Matute debido a la poca continuidad que ha tenido hasta el momento: tiene 14 partidos en la Liga 1 y tres en la Copa Libertadores. Incluso, se habló de que los ‘rojinegros’ estarían dispuestos de comprar al jugador a pesar que tiene contrato vigente con los ‘íntimos’ hasta el 2024.

Lavandeira habría abandonado la concentración del equipo de Guillermo Salas despidiéndose de sus compañeros, no estaría en el encuentro frente Atlético Grau el viernes 24 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional como parte de la primera fecha del último campeonato del año. Los seguidores del club victoriano lamentaban esa posibilidad y muchos empezaron a subir fotos, videos del futbolista como despedida.

Mientras tanto, el ‘dominó' enfrentó a ADT en Arequipa, donde goleó por 4-0 en su debut en el Clausura. Ni bien terminó el choque, todos fueron a preguntarle a Mariano Soso sobre la posible llegada de ‘Lava’. El técnico argentino se pronunció al respecto, y elogió las cualidades del jugador, pero aseguró que no sabía nada sobre el tema.

“Como posibilidades del arribo (Pablo Lavandeira), no podría negar las capacidades como futbolista, adaptable a nuestro modo de juego, pero no podría confirmar absolutamente nada porque la dirigencia no me ha informado nada, estaría faltando a la verdad”, aseguró el DT en conferencia de prensa post cotejo con el cuadro tarmeño.

Todo apunta a que todo estaría todo listo para que Lavandeira vaya a Melgar, y no sería un préstamo, el club ‘characato’ estaría comprando el pase del jugador: la transferencia sería por un monto cercano a los USD 100 mil dólares.

“Pablo Lavandeira es nuevo refuerzo del Melgar. Se va de Alianza Lima mediante una transferencia cercana a los u$s 100.000. En las próximas horas, llegará a Arequipa para revisión médica y firma de contrato. #TratoHecho”, publicó el periodista argentino, César Luis Merlo, en su Twitter.

Periodista argentino confirmó la llegada de Pablo Lavandeira a Melgar.

El gol más gritado de Pablo Lavandeira

El atacante será recordado por los hinchas de Alianza Lima porque siempre dejó el corazón en la cancha, pero más por el gol que le anotó a Melgar en la final de ida donde los ‘blanquiazules’ se coronaron bicampeones de la Liga 1. Pablo Lavandeira selló el triunfo de los ‘íntimos’ ante los ‘rojinegros’ en una noche mágica, y ahora irónicamente está a punto de defender la camiseta del ‘dominó'.

Lamentablemente, el futbolista no tuvo las mismas oportunidades de la temporada pasada, pues la llegada del volante Christian Cueva hizo que sus chances de meterse en el equipo del técnico Guillermo Salas sean mínimas. Y más con la reaparición del atacante Cristian Benavente.

Incluso, hubo un hecho que evidenció las ganas que tenía ‘Lava’ de jugar y tener protagonismo, fue cuando el jugador provocó un penal a favor de los ‘íntimos’ en el partido con Deportivo Garcilaso, y tuvo una discusión con delantero Hernán Barcos por quién iba a rematar desde los doce pasos. A pesar que ambos trataron de poner paños fríos al asunto, ese momento fue lo más comentado cuando los ambos futbolistas levantaron el trofeo del Torneo Apertura.

“Es normal, en todos los partidos todos quieren patear los penales. Le dije a Pablo que el otro día yo se lo di. Hoy me tocaba patear y soy el encargado. Le dije: ‘Yo sé que te cometieron penal a ti, pero déjamelo a mí, que hoy me toca’. Pablo sabe respetar, sabe como funcionan las cosas. Nos queremos mucho, así que no hay problema y queda ahí”, explicó el ‘Pirata’.