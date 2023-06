La inesperada respuesta de Joao Grimaldo sobre un posible llamado a la selección peruana: “Estoy enfocado en Sporting Cristal”

El atacante ‘rimense’ se mostró bastante satifescho con el desempeño del equipo. Además, reveló no estar enfocado en la selección peruana.

Sporting Cristal venció por 2-0 a la Academia Cantolao en el estadio Segundo Aranda Torres de Huacho. Dicho encuentro trajo consigo el tan esperado estreno del VAR y a su vez, el primer gol del Torneo Clausura, el cual fue anotado por la figura de los ‘rimenses’: Joao Grimaldo.

El delantero conversó con los medios de comunicación luego de la victoria del conjunto ‘celeste’ y señaló estar bastante satisfecho por el desempeño del equipo. También reveló cuáles son los objetivos a cumplir tras el inicio de la segunda mitad del campeonato nacional.

“Estoy muy contento. Cumplimos con lo planteado que era llevarnos los tres puntos y ahora tocar seguir preparándonos. Cada partido tenemos que afrontarlo de la mejor manera, ahora lo importante es ganar todos los que viene para poder ubicarnos en lo más alto de la tabla”, fueron las primeras palabras del joven atacante.

Con respecto a la lesión que padece en la rodilla, Grimaldo dijo lo siguiente: “Nuevamente empecé a sentir una molestia por la lesión que tuve, estoy yendo de manera contínua a terapia y a veces me toca aguantar nomás. Tranquilos que si llego para el martes”.

Asimismo, no dudó en referirse al gol anotado e incluso aseguró sentirse muy cómodo con su presente en el elenco ‘cervecero’. “Venía buscando el gol desde hace tiempo y no se me había dado, pero ya se me abrió el arco entonces ahora solo queda seguir sumando. Me siento en mi mejor momento, con bastante confianza y apoyo por parte del club”.

Sporting Cristal enfrentó a Cantolao por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023

Al ser consultado sobre la implementación del videoarbitraje, remarcó que “ya veníamos jugando la Libertadores con VAR, no es algo nuevo para nosotros. Siempre van a haber errores, es normal. A nosotros nos queda seguir demostrando el buen fútbol que tenemos”.

Por otro lado, hizo una inesperada confesión sobre un posible llamado a la selección peruana. “Ahorita no estoy enfocado en la selección, estoy concentrado netamente en Cristal. Cuando me toque ser convocado, le daré toda la atención necesaria”.

Finalmente, aprovechó en reconocer el buen desempeño que tuvo Jhilmar Lora en los amistosos internacionales que afrontó con la ‘bicolor’ de cara al inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. “Todos estamos muy contentos por él, acá estamos esperando que regrese para poder jugar juntos el martes”.

Los números de Joao Grimaldo en el Apertura

En esta temporada, Joao Grimaldo ha logrado consolidarse como titular en Sporting Cristal e incluso se ha convertido en pieza fundamental en el esquema del técnico Tiago Nunes. El habilodoso extremo ha disputado un total de 16 encuentros por Liga 1, teniendo la oportunidad de anotar un gol y brindar tres asistencias.

A lo largo de su carrera, el futbolista de 20 años ya acumula ocho tantos y 12 pases de gol. Según se pudo conocer en los últimos días, algunos clubes del exterior estarían interesados en contar con él.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a sumar minutos por Copa Libertadores cuando enfrente a Fluminense el próximo martes 27 de junio a partir de las 19:00 horas de Perú en las instalaciones del estadio Maracaná en Río de Janeiro. Como se recuerda, los dirigidos por Tiago Nunes se encuentran en el tercer lugar del Grupo D con 7 unidades, es por esto que, de ganar, aún tendrían chances de clasificar a la siguiente etapa del torneo Conmebol.

Mientras que, en Liga 1 recibirán a Unión Comercio el próximo domingo 2 de julio desde las 13:00 horas de Perú por la segunda jornada del Torneo Clausura. Cabe resaltar que, el estadio aún no ha sido confirmado, sin embargo, se espera que en los próximos días la orgazación del torneo se pronuncie al respecto.