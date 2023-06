Jorge Fossati analizó el empate de Universitario ante Cienciano por Liga 1: “Yo no vi que nos dominaron”

El estratega uruaguyo elogió el trabajo hecho por sus dirigidos en la altura de Cusco e incluso se mostró optimista de cara al duelo ante Gimnasia y Esgrima La Plata por Copa Sudamericana.

Universitario de Deportes logró rescatar un empate ante Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, uno de los escenarios más complicados del campeonato peruano. Pese a los intentos, el cuadro ‘crema’ no pudo sumar de a tres en la altura de Cusco, lo que le impidió acabar con la mala racha de visita.

Finalizado el encuentro, el técnico Jorge Fossati tomó la palabra y destacó la actitud de su equipo, que aunque no se encontraba completo, pudo conseguir un punto valioso en lo que fue la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2023.

“Un gusto agridulce porque nos empatan al final, pero orgulloso de la actitud de los futbolistas. Como siempre les digo, yo no hablo desde el resultado, que es parte del análisis, pero a mi gusto no se analiza desde ahí”, sostuvo en un inicio durante conferencia de prensa.

Asimismo, añadió que “los únicos dos caminos que tuvo Cienciano para atacar fueron el juego aéreo, que lo hacen muy bien, y el remate de media distancia. Yo no vi que nos dominaron. Por ahí a veces engaña tenencia con dominio. Me pareció penal a Succar”.

Con respecto a lo complicado que es jugar en una ciudad de altura, Fossati dijo lo siguiente: “A veces siento que no tiene sentido comparar a un equipo que está acostumbrado a jugar en el llano con uno que entrena a 3 mil 200 metros. Sin embargo, me da la sensación que en el Perú esto se ha normalizado y sinceramente no lo entiendo”.

No obstante, aprovechó en reconocer el buen nivel de juego mostrado por el conjunto imperial. “No voy a negar que Cienciano planteó muy bien el partido, pero el plus de la altura es innegable y creo que todo eso lo supimos manejar. Tal vez en otra situación pelotas como la de Piero (Quispe) y Martín (Pérez Guedes) entraban”.

Universitario enfrentó a Cienciano por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2023

Cabe resaltar que, con este resultado, los de Ate acumularon su sexto partido fuera de casa sin conocer la victoria. Si bien se encuentran en el tercer lugar del Acumulado, la idea era sumar de a tres y así, ir acortando distancias con Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura.

Una nueva opción en el arco

Diego Romero, arquero que se encargó de suplir la ausencia de José Carvallo y fue considerado uno de los más destacados del encuentro, dio a conocer sus apreciaciones sobre el desempeño del equipo. “Fue un partido muy duro. Sabíamos que sería complicado, pero lo jugamos muy bien. Supimos manejar los momentos y así fue que vino el gol”.

Además, valoró la actitud mostrada por sus compañeros durante los 90 minutos de juego. “El equipo siempre estuvo fuerte en todas las líneas. Me quedo con el coraje y la garra de los muchachos. Se vio reflejado en la cancha”.

Al ser consultado sobre cómo sintió su actuación, Romero señaló que “hay que estar preparado para todo tipo de partido. Así como hoy me tocó a mi, otro día le puede tocar a cualquiera”.

Diego Romero fue uno de los más destacados del partido. (Foto: Universitario)

Lo que se viene para Universitario

Ahora, Universitario deberá cambiar el chip para enfocarse en su participación en la Copa Sudamericana 2023. El elenco estudiantil volverá a tener acción en el torneo Conmebol el próximo miércoles 28 de junio a partir de las 21:00 horas de Perú en las instalaciones del estadio Monumental.

El rival a enfrentar será Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo al que vencieron por 1-0 en su debut internacional. Como se recuerda, la ‘U’ se ubica en el segundo puesto del Grupo G con 7 unidades, motivo por el cual, se verá en la obligación de ganar ante el combinado argentino para asegurar su pase a la siguiente instancia del certamen continental.

En cuanto a Liga 1, los dirigidos por Jorge Fossati recibirán a Alianza Atlético de Sullana el próximo lunes 3 de julio desde las 15:30 horas de Perú en el coloso de Ate por la segunda jornada del Torneo Clausura.