Las pruebas de Bryan Reyna para demostrar que ‘Amor y Fuego’ lo acosa: “Lo que vivo no es normal”

Bryan Reyna señala que es víctima de acoso por parte de 'Amor y Fuego'.

Bryan Reyna rompió su silencio, luego que su padre atacara con un bate de béisbol el auto de ‘Amor y Fuego’. El jugador de Alianza Lima, quien ha sido investigado en el pasado por presunta posesión de armas y drogas, pidió disculpas por el comportamiento violento de su padre. Sin embargo, justificó a su familiar, alegando que es víctima de acoso desde hace semanas.

“Mi padre tendrá que hacerse responsable de sus actos, pero comprendan que todo tiene un límite y con la inseguridad que vivimos actualmente en nuestro país, ser perseguido por una auto con lunas polarizadas genera preocupación para cualquier ciudadano”, expresó el deportista en la misiva, publicada en su cuenta de Instagram.

En el documento, añadió que el acoso que sufre es “permanente” y que no es la primera vez que ve al mismo auto blanco, presuntamente de ‘Amor y Fuego’, persiguiéndolo. “Los tengo grabados y fotografiados haciendo guardia todo el tiempo fuera de mi casa o donde esté, sin respetar mi vida privada y familiar.

“Muchas personas no comprenden que solo soy futbolista y mi trabajo no depende de estar en escándalos. No vivo de eso. Esto que estoy viviendo no es normal, no está bien. Yo no molesto a nadie. Únicamente juego al fútbol. Permítanme ser feliz y vivir en paz”, sentenció Bryan Reyna.

El pronunciamiento de Bryan Reyna. Instagram/@bryanreyna98

Bryan Reyna mostró sus pruebas

De acuerdo con Bryan Reyna, los investigadores de ‘Amor y Fuego’ vienen persiguiéndolo desde el jueves 8 de junio, un día antes que viajara a Seúl por los partidos amistosos de la fecha FIFA.

“Estuvieron en la esquina de mi casa, fui a encararlos y a pedirles que, por favor, se retiren, teniendo así ya un intercambio de palabras. Siguieron con el acoso constante y sucedió lo emitido el día de ayer por la noche”, explicó el extremo izquierdo de Alianza Lima.

Bryan Reyna acusó a 'Amor y Fuego' de supuesto acoso. Instagram/@bryanreyna98

Bryan Reyna acusó a 'Amor y Fuego' de supuesto acoso. Instagram/@bryanreyna98

Bryan Reyna acusó a 'Amor y Fuego' de supuesto acoso. Instagram/@bryanreyna98

Cabe resaltar que el seleccionado nacional dio la misma versión cuando miembros de la Policía Nacional del Perú lo intervinieron en Breña, la tarde del jueves 22 de junio.

“Antes de irme a Corea del Sur con la selección, me estuvieron acosando, estuvieron debajo de mi casa, buscando. La seguridad de mi casa me lo había dicho. Es él mismo que está aquí, el del asiento”, precisó mientras su padre amedentraba a los hombres de prensa.

Bryan Reyna explicó por qué su padre agredió a reporteros de 'Amor y Fuego'. Latina Noticias

Equipo de ‘Amor y Fuego’ alista demanda

Según informó ATV Noticias, los trabajadores de Willax TV han estado recibiendo llamadas amenazantes desde que Luis Roberto Reyna Velásquez, padre de Bryan Reyna, los agredió físicamente con un bate de béisbol. Todo parece indicar que, debido a este hecho aislado, demandarán al futbolista y a su progenitor por el episodio violento.

Hasta el momento, los reporteros de ‘Amor y Fuego’ han evitado pronunciarse públicamente. Solo se sabe que el chófer del auto terminó con heridas en la cabeza y en la pierna.

Padre de Bryan Reyna agredió a los reporteros de 'Amor y Fuego'. Willax TV

Un caso similar

Mientras Bryan Reyna y su padre se encontraban en la comisaría, Magaly Medina emitió imágenes de la agresión física que sufrió una de sus reporteras por parte del padre de Samantha Batallanos. El señor se abalanzó contra Nathaly Julca, golpeándola en la barriga y lanzándole la caja del flash de la cámara.

“El papá se comportó de una manera tan violenta, agresiva y patanezca contra una reportera que solo hacía su trabajo, este señor debe recordar que su hija es mediática, que su hija también tiene un romance mediático con un personaje que todo el mundo conoce. Así que no me vengan a decir que ellos dos son anónimos, no y a él no lo estábamos entrevistando, le estábamos preguntando a ella”, dijo Magaly, mientras miraba el clip.