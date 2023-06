Antonio García Pye calificó como “deplorable” la acción violenta de Bryan Reyna y su padre contra la prensa

El gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye, deploró violento accionar del padre de Bryan Reyna. (Agencia Andina)

El último jueves 22 de junio, Bryan Reyna, atacante de Alianza Lima, causó noticia por temas extradeportivos. Su padre, en compañía suya, violentó la móvil del programa de espectáculos Amor y Fuego con un bate de béisbol, hecho por el que ambos terminaron en la comisaría de Breña por algunas horas. El futbolista se mostró en actitud amenazante con los hombres de prensa, a quienes acusó de acosarlo y hacerle seguimiento.

Te puede interesar: Pedro García y su rotunda respuesta por polémica sobre Bryan Reyna y el festejo de su gol con Perú

Ante este incidente, el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, Antonio García Pye, se pronunció y condenó el accionar del progenitor de Reyna Casaverde. No obstante, el dirigente hizo énfasis que el atleta no tiene responsabilidad en el hecho.

“Yo rechazo cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. En este caso, el jugador (Bryan Reyna) tendrá que conversar con su padre porque es un tema familiar. Que yo opine sobre el papá de un futbolista me parece contraproducente, no tiene sentido. Aquí el jugador no tiene mayor responsabilidad realmente, es un tema que deberá manejarlo, pero es un caso que hay que deplorar, independientemente de donde venga, sea primo, un amigo o quien sea. No se puede aceptar una cosa así”, declaró para Andina.

Te puede interesar: Ángelo Campos contento por nivel de Bryan Reyna con la selección peruana: “Alianza Lima se beneficia”

El trabajador de la FPF mencionó que el exjugador de la Academia Cantolao debe aceptar que es un personaje público y será objeto de constante monitoreo, ya sea por medios de comunicación o aficionados.

“Las figuras públicas están, lamentablemente, sometidas a eso y debe manejarlo de la mejor manera, porque es el costo de ser popular y famoso. Yo espero que Bryan lo asuma de la mejor manera. Es un muchacho que está creciendo mucho futbolísticamente y creo que de él no partió (la agresión). Él lo está lamentando y ofreciendo disculpas”.

Padre de Bryan Reyna agredió al equipo periodístico de 'Amor y Fuego'. Willax TV

Bryan Reyna se pronunció tras escándalo

Un día después del controversial suceso, el seleccionado nacional de 24 años emitió un pronunciamiento al respecto. Indicó que desde que llegó al Aeropuerto Jorge Chávez, después la gira en Asia junto a la ‘blanquirroja’ sufrió persecución de los periodistas y que ese tipo de sucesos no son recientes.

Te puede interesar: Carlos Zambrano respaldó a Bryan Reyna con cruda frase luego de incidente policial

“El día de ayer, retornando del aeropuerto de nuestro viaje con la selección, mi padre y yo fuimos perseguidos y cerrados por ‘supuestos periodistas’ a lo largo de todo el camino hacia mi casa. El acoso es permanente, los tengo grabados y fotografiados haciendo guardia todo el tiempo, fuera de mi casa o donde esté, sin respetar mi vida privada o familiar”.

Acto seguido aceptó el error, pidió disculpas por ello, pero mencionó que su familiar deberá hacerse cargo del penoso ataque. También ensayó una justificación al respecto, apelando a la inseguridad ciudadana.

“Sé que se cometió un error y pido las disculpas del caso por el accionar de mi padre, quien tendrá que hacerse responsable de sus actos, pero comprendan que todo tiene un límite y con la inseguridad que vivimos actualmente en nuestro país, ser perseguido por un auto con lunas polarizadas genera preocupación a cualquier ciudadano. Esto que estoy viviendo no es normal, no está bien”.

“Yo no molesto a nadie. Únicamente juego al fútbol. Permítanme ser feliz y vivir en paz. Gracias por todo el apoyo recibido”, finalizó la comunicación en redes sociales.

Bryan Reyna se pronunció tras incidente. (Instagram @bryanreyna98)

Bryan Reyna sería considerado en Alianza Lima vs Atlético Grau

Pese al polémico episodio protagonizado por Bryan Reyna y su papá, el entrenador de Alianza Lima, Guillermo Salas, decidió tenerlo en consideración para el debut de los ‘blanquiazules’ en el Torneo Clausura 2023 frente a Atlético Grau. El zaguero Carlos Zambrano y el mediapunta Christian Cueva, también convocados a la última fecha FIFA, estarán en la delegación ‘íntima’. La justa deportiva tendrá lugar en el Estadio Nacional de Lima y está pactada para las 20:00 horas de Perú.