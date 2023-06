Pedro García furioso con reacción de Takefusa Kubo a camiseta de Alexander Callens: “Es como que tiren la bandera”

El periodista se refirió al accionar del japonés con la playera del defensa nacional tras el amistoso. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana ha sido noticia durante los últimos días. Pero no solo por los resultados que obtuvo en su gira en Asia (victoria 1-0 sobre Corea del Sur y derrota 1-4 contra Japón), sino también por un hecho que se protagonizó tras el reciente duelo ante los ‘nipones’. Y es que Takefusa Kubo dejó caer al césped la camiseta que intercambió con Alexander Callens, aunque luego pidió disculpas. Sin embargo, el periodista Pedro García cuestionó este gesto y lo comparó como un deshonor a un símbolo patrio.

“No se lo hubiera cambiado. No he visto algo así nunca en mi vida. Aparte, ese barajo de que estaba pensando en la lesión en el tobillo. Es una tontería. ¿Lo viste salir cojeando, con cara de dolor, asistido por un médico?”, fueron sus primeras palabras en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

De pronto, Horacio Zimmermann, otro de los panelistas del espacio televisivo, aseguró que la situación hubiese sido diferente si el futbolista le hubiera entregado su indumentaria a un encargado de la delegación japonesa. “Si hubiera ido donde el utilero y le dice que la guarde, bueno, todo bien”, indicó.

No obstante, Pedro Eloy siguió ahondando y consideró este accionar como una falta de respeto a un emblema nacional. “Salió recontra ‘cool’, saludando a sus compañeros. Y luego deja la camiseta. A mí no me parece un hecho anecdótico, sino como que tiren la bandera”, sostuvo.

¿Qué pasó entre Takefusa Kubo y Alexander Callens?

Luego de que Japón goleó por 4-1 a Perú en un amistoso disputado en el estadio Panasonic Suita de la ciudad de Osaka, Alexander Callens se encontró con Takefusa Kubo y pudieron intercambiar camisetas. Sin embargo, cuando el extremo ‘nipón’ se retiró para unirse con el resto de sus compañeros, se acercó al utilero, quien le dio un polo de repuesto, el cual se colocó en ese momento. Empero, su siguiente accionar fue dejar en el césped la camiseta de la ‘bicolor’.

El extremo 'nipón' intercambió camiseta con el defensa peruano y tuvo un inesperado accionar. (Video: ATV Deportes)

Esto causó un enorme malestar en el país ‘incaico’, ya que muchos lo consideraron una falta de respeto y de descortesía a una indumentaria que es casi apreciada como un símbolo patrio. Incluso, varios hinchas peruanos le escribieron innumerables mensajes al talentoso extremo japonés, entre otros motivos, para pedirle que respete la camiseta de la selección peruana.

Respuesta de Takefusa Kubo

A las horas que se viralizó este video, el propio Kubo compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde pidió disculpas por el suceso y argumentó que se debió a una lesión en su pie que hizo que se olvide que tenía la camiseta de Callens en su mano.

“No era mi intención dejar la camiseta allí. Estaba pendiente de mi lesión en el tobillo y se me olvidó por completo que la llevaba en la mano. Perdón a la gente de Perú que se sintió mal por eso. No era mi intención, pero se me descuidó ese detalle”, publicó.

Coinciden en España

Tanto Takefusa Kubo como Alexander Callens coinciden en LaLiga Santander de España. Mientras que el japonés milita en Real Sociedad, el peruano lo hace en Girona FC. Incluso, ambos pudieron coincidir en breves minutos, cuando los dos equipos se enfrentaron en la jornada 34 del campeonato español. El atacante estuvo durante todo el partido, en tanto que el defensa ingresó a los 91 minutos por Rodrigo Riquelme.

Presente de Alexander Callens

Como se mencionó líneas arriba, el exjugador de New York City FC juega en Girona FC de España, al que llegó a inicios de este año. Por el momento, acumula seis partidos disputados, siendo utilizado principalmente como pieza de recambio. En esa línea, se espera que luego de seis meses de adaptación al fútbol español, pueda tener mayor continuidad de cara a la temporada 2023/2024.