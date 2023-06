Juan Carlos Oblitas catalogó como “estúpida” y “arrogante” la acción de Takefusa Kubo luego de Perú vs Japón

Juan Carlos Oblita criticó duramente a Takefusa Kubo, jugador de Japón, por lanzar la camiseta de la selección peruana al suelo. (ATV)

Takefusa Kubo causó la molestia de los hinchas de la ‘bicolor’ luego de tirar la camiseta del defensor Alexander Callens en el amistoso Perú vs Japón. Juan Carlos Oblitas, exjugador nacional y ahora Director General de Fútbol de la FPF, realizó contundente crítica contra el accionar del volante de la Real Sociedad.

“Lo vi ayer, me pareció un acto estúpido. Tengo entendido que hoy él ha pedido disculpas, pero me pareció de una actitud arrogante, pueril, ordinaria y que no pinta lo que es la cultura japonesa. Pero esto hay en todos lados, estas actitudes estúpidas lo vas a ver, sacar la nacionalidad, en cualquier lado”, señaló el popular ‘Ciego’ en conversación con ATV.

La polémica de Takefusa Kubo

El árbitro señaló el final del partido, Japón le ganó 4-1 a Perú en el estadio Panasonic Suita, y todos los jugadores, como de costumbre, comenzaron a intercambiar camisetas. El central Alexander Callens lo hizo con el mediocampista Takefusa Kubo. Todo iba bien hasta ese momento.

El asiático de 22 años, con la casaquilla de la ‘blanquirroja’ en hombros, recorrió toda la cancha saludando a sus compañeros. En medio de su trayecto hacia la zona técnica recibió un polo y se lo puso. Una vez que cruzó la línea del lateral, arrojó la camiseta del peruano y continuó caminando.

El extremo 'nipón' intercambió camiseta con el defensa peruano y tuvo un inesperado accionar. (Video: ATV Deportes)

Las disculpas de Kubo

“No era mi intención dejar la camiseta allí. Estaba pendiente de mi lesión en el tobillo y se me olvidó por completo que la llevaba en la mano. Perdón a la gente de Perú que se sintió mal por eso. No era mi intención, pero se me descuidó ese detalle”, escribió el japonés a través de su cuenta de Instagram.

Qué dijo Juan Carlos Oblitas sobre Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula

El estratega Juan Reynoso alineó juntos a Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula por primera vez en la selección peruana en la derrota sufrida ante Japón. En ese sentido, Juan Carlos Oblitas evitó opinar sobre la dupla de ataque en el último amistoso.

“Si digo algo, pueden tomarlo como que estoy a favor o en contra de Juan. Son situaciones que se pueden dar en determinado momento del partido, es lo único que puedo decir”, declaró.

Oblitas se refirió a los papeles de Sonne

Oliver Sonne, lateral que milita de Silkeborg IF de la Superliga de Dinamarca, no fue considerado para el choque de Perú ante los ‘nipones’ pese a que se reunió con el técnico Juan Reynoso. El ‘Ciego’ explicó el por qué.

“Todavía es danés. Es lo mismo que decía de Gianluca (Lapadula). Cuando tenga los papeles peruanos, si es que los tiene, el técnico decidirá”, manifestó Oblitas, dejando abierta la posibilidad de su inclusión en el inicio de las Eliminatorias.

Juan Reynoso tiene en sus planes a Oliver Sonne de cara a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 (FPF).

El inicio de las Eliminatorias Sudamericanas

Perú empató con Corea del Sur y perdió ante Japón, de este modo cerró su preparación de cara al nuevo proceso clasificatorio al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, el cual iniciará en setiembre de este año. La ‘blanquirroja’ debutará ante Paraguay en condición de visitante, tal y como ocurrió camino a Qatar 2022. Conoce el fixture completo del ‘equipo de todos’, a continuación:

Septiembre 2023

- Fecha 1: Paraguay vs Perú

- Fecha 2: Perú vs Brasil

Octubre 2023

- Fecha 3: Chile vs Perú

- Fecha 4: Perú vs Argentina

Noviembre 2023

- Fecha 5: Bolivia vs Perú

- Fecha 6: Perú vs Venezuela

Septiembre 2024

- Fecha 7: Perú vs Colombia

- Fecha 8: Ecuador vs Perú

Octubre 2024

- Fecha 9: Perú vs Uruguay

- Fecha 10: Brasil vs Perú

Noviembre 2024

- Fecha 11: Perú vs Chile

- Fecha 12: Argentina vs Perú

Marzo 2025

- Fecha 13: Perú vs Bolivia

- Fecha 14: Venezuela vs Perú

Junio 2025

- Fecha 15: Colombia vs Perú

- Fecha 16: Perú vs Ecuador

Septiembre 2025

- Fecha 17: Uruguay vs Perú

- Fecha 18: Perú vs Paraguay