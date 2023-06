Gol de Bernardo Cuesta con impecable zurdazo cruzado en Melgar vs ADT por Liga 1

Melgar enfrentó a ADT por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1

Melgar recibió a ADT por la primera fecha del Torneo Clausura 2023 en el estadio Monumental de la UNSA y antes de la media hora del partido se puso adelante en el marcador. Su goleador histórico Bernardo Cuesta fue el encargado de poner en ventaja a los anfitriones.

A los 23 minutos del primer tiempo, el elenco dirigido por Mariano Soso inició una jugada ofensiva que acabó en la primera anotación ‘rojinegra’ en el segundo certamen de la Liga 1 2023. Este fue el décimo tanto de ‘Berny’ en la temporada.

La acción inició con un pase del zaguero argentino Leonel Galeano al mediocampista Walter Tandazo, quien condujo el balón por varios metros y filtró un servicio entre línas para el capitán Bernardo Cuesta. El pivote defensivo Armando Alfageme logró interceptar la redonda, pero esta quedó en poder del mediapunta Kenji Cabrera.

El ex integrante de la selección peruana sub 20 realizó un cambio de frente al sector derecho del ataque ‘mistiano’, buscando la trepada del carrilero argentino Cristian Bordacahar. El ‘Chapu’ se elevó ante la marca del ariete colombiano Víctor Perlaza y consiguió conectar la bola con un cabezazo que no pudo ser despejado por los centrales Gonzalo Rizzo y Gu Rum Choi.

El ídolo del ‘león del sur’ se anticipó a sus rivales y ya dentro del área tarmeña se hizo con el control de la pelota y tras un solo toque, ante la salida del golero ‘charrúa’ Ignacio ‘Nacho’ Barrios, procedió a definir con un remate inapelable con su pierna zurda, inflando la redes del ‘vendaval celeste’ y poniendo el 1-0 en la contienda.

