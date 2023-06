Feminicidio en La Libertad: hombre es acusado de matar a su expareja luego de enterarse que inició una nueva relación

Mujer fue asesinada presuntamente por su expareja e hijo. (Radio Imperio Huamachuco)

El asesinato de las mujeres en manos de hombres continúa siendo una lamentable problemática para la sociedad. Esta vez, fue una madre de familia quien perdió la vida tras ser atacada con un hacha presuntamente por su expareja y padre de sus hijos. El feminicidio se registró en La Libertad.

Te puede interesar: Nuevos detalles sobre la mujer hallada sin vida en una maleta en el sur de Bogotá: era venezolana y murió por asfixia mecánica

De acuerdo a ATV, una mujer fue hallada muerta en Huamachuco. El principal sospechoso es Santana Mauricio, expareja de la víctima, quien la habría amenazado anteriormente luego de que se enterara que la dama inició una relación sentimental con otra persona. Los vecinos de la zona encontraron junto a su cuerpo un hacha que habría sido el arma que utilizó el sujeto para acabar con su vida.

En comunicación con los medios de comunicación, el sujeto intentó justificar estas advertencias y afirmó que lo hizo cuando estaba bajo efectos del alcohol. “Teníamos problemas unos tres años y medio atrás. Me denunció a la ronda por yo haberla amenazado, pero yo he estado borrachito, tomado. Dice que sí la he amenazado [...] pero yo le dije ‘discúlpame’, de repente de borracho lo he hecho”, dijo.

Vecinos de Huamachuco conmovidos por caso de feminicidio. (Radio Imperio Huamachuco)

Según explicó, la víctima había denunciado estos hechos a las rondas campesinas, quienes lo atraparon junto a sus primogénitos de 18 y 20 años. Se presume que los jóvenes también habrían participado en el asesinato de su madre.

Te puede interesar: Brote de gripe en Perú: alerta nacional por incremento de infecciones respiratorias en las últimas semanas

Los exámenes médicos que se le practicaron a los restos revelaron que la mujer recibió impactos de hachas en el pecho, cerca al corazón. Para un representante del Ministerio Público que participaba de esta intervención, se trata de un feminicidio. “También se puede notar con la necropsia de ley que se realizó el día de ayer en el cadaver que hubo ensañamiento”, precisó.

El acusado tuvo que participar de un interrogatorio de parte de las autoridades, pero no brindó más detalles sobre lo sucedido.“El señor hasta el momento está haciendo uso de su derecho, está guardando silencio”, dijo el integrante de la Fiscalía.

Un patrón constante

La violencia machista dejó 10 mujeres fallecidas en mayo. La mayoría de estos feminicidios se dio en el contexto de separación de una relación sentimental, en otras palabras, estos asesinatos se perpetraron cuando las mujeres decidieron terminar el vínculo amoroso que las unía con su expareja. Esto concuerda con una investigación que realizó el Ministerio de Justicia sobre los feminicidas, la cual reveló que la mayoría de estas muertes se registraron en la etapa de ruptura del vínculo amoroso.

Perú presencia una preocupante ola de violencia contra las mujeres. Andina)

“La teoría menciona que en algunas etapas es más probable que se produzcan episodios de violencia. Nuestros resultados indican que la mayor parte de los feminicidios se dieron durante las fases de conflicto, inestabilidad, alejamiento y separación. En concreto, se puede afirmar el 59% de los feminicidas se encontraba en una fase de ruptura”, detalla el informe.

“Asimismo, los desencuentros pueden provocar episodios de violencia si las personas no han aprendido a lidiar con los conflictos. Es así que 11 personas manifestaron que tenían peleas constantes con su pareja, mientras que en 31 casos, éstos indicaron que las peleas se producían a veces, y sólo 10 personas mencionaron que no sostenían riñas con su pareja”, agrega.

Te puede interesar: Jugada ganadora y resultado del último sorteo de Gana Diario

Este estudio fue realizado en el penal Castro Castro y se tomó como muestras a un grupo de hombres sentenciados por el delito de feminicidio. Además, el documento indica que estos asesinatos son perpetrados por sus parejas con quienes mantenía una convivencia. Esto genera que el hogar se convierta en un lugar “hostil e inseguro para su integridad y bienestar” de las mujeres.

“Una de las características más estables en el delito de feminicidio tiene que ver con el caso de las mujeres que son asesinadas por personas de su entorno más cercano, y de forma particular, por aquellas personas con las que tenían una relación de convivencia”, indica.