Carolina Braedt y su indirecta a Bruno Vega en curioso tiktok: “Me hiciste odiar esta ciudad”.

Hace unos meses, Carolina Braedt y Bruno Vega estuvieron envueltos en un escándalo de infidelidad. Mientras que el popular ‘Morsi’ aseguraba que desconocía de la nueva relación de su expareja, la influencer daba a conocer mediante un comunicado que su aún esposo estaba al tanto de su nueva vida sentimental.

“Mi relación con Bruno estaba muy deteriorada, no teníamos ciertas dinámicas de pareja y menos un proyecto de vida en común que nos siguiera uniendo. En mi viaje a París en el mes de febrero, yo decidí terminar la relación, por eso dejamos de hablar en los últimos días y dar término real a la relación ni bien yo llegara a Lima”, señaló.

Sin embargo, muy pocas personas le creyeron en ese momento, especialmente porque antes que se diera a conocer que ella se había enamorado del francés Anders Partouche, la Fashaddicti se había burlado de esta situación mediante diversos tiktoks.

Sobre este hecho, Carolina Breadt sostuvo que le molestó saber que Bruno Vega haya dicho, que lo tomó por sorpresa su decisión de terminar con la relación de 10 años que tenían.

Carolina Braedt y Bruno Vega se volverían a ver en la inauguración de su cafetería. Instagram.

“Muchas personas intuían que nos separábamos y sí, no fue una sorpresa. Simplemente, estábamos tratando de llevar esto lo más cauteloso posible para no dañarnos más. (…) Sé que no actué de la mejor manera al publicar tiktoker o historias tratando de burlarme de la situación pero la verdad me he sentido muy molesta al ver que Bruno dijo que esto lo había tomado por sorpresa”, indicó.

Asimismo, en las redes sociales se empezó a viralizar un video de la supuesta despedida de soltero del ‘Morsi’, en el que quedaría demostrado que él le fue infiel en México, pues en las imágenes se podía observar al empresario besándose con otra mujer.

Luego que este escándalo trascendiera a la televisión, la pareja de esposos decidió guardar silencio para dedicarse por completo a los negocios que tienen en común, pero recientemente Carolina Braedt decidió volver a abrir esta herida realizando un tiktok que ha sorprendido a sus seguidores.

Bruno Vega y Carolina Braedt terminaron su relación de más de 10 años. (Instagram)

En el video aparece la influencer cantando una canción en inglés. Además, le pone subtítulos en español para que sus fans lo puedan entender. La letra de este tema expresaba dolor y daba a entender cómo ha vivido en estos últimos meses.

“No me identifico contigo. Porque nunca me trataría así de mal. Me hiciste odiar esta ciudad (muestra Lima). Yo no hablo mal de ti en internet, nunca le dije a nadie algo malo, porque eso es vergonzoso. Eras todo para mí y todo lo que hiciste me hizo realmente mal”, se puede leer.

Recibió duras críticas

Lo que nunca imaginó Carolina Braedt es que recibiría duras críticas en los comentarios. Muchos usuarios le aconsejaron a la blogger de moda que olvide su pasado y que viva su presente, pues muchos pensaban que todavía estaba dolida por todo lo que había sucedido.

“Para que seguir diciendo qué pasó en una canción si ya tienes una nueva relación y eres feliz ... no entiendo el sentido”, “Bruno tampoco hablo mal de ti Caro. En honor a la verdad, el se quedó en Lima”, “Victimización y traer un tema privado y olvidado para tener más vistas”, fueron algunos de los mensajes que le llegaron.