Rodrigo González halagó el trabajo de ‘El Gran Chef Famosos’, pese a 'spoilear' la final del programa

La final de ‘El Gran Chef Famosos’ se presentará este miércoles 21 de junio a las 8:00 p.m. a través del aire de Latina Televisión y es una de las más esperadas, pese a que anteriormente Rodrigo González había adelantado quienes eran los participantes que llegaban a la última noche de competencia.

En uno de sus pasados programas se tomó un tiempo para dar esta noticia, aunque al principio se mostró un poco escueto, fue la insistencia de su compañera Gigi Mitre lo que lo llevó a revelar los nombres. Fue así que reveló que Karina Calmet y Ricardo Rondón serían los encargados de disputarse el título de ‘Gran Chef’ en Latina Televisión.

Pese a que ya se conocían a los finalistas, los fanáticos no dejaron de estar atentos al programa y continuaron fieles al minuto a minuto. Incluso, se conocía la eliminación de Susan León, pero no fue impedimento para emocionarse hasta las lágrimas por su retiro con un merecido tercer puesto.

Aunque esta revelación no fue del agrado de los fanáticos, el conductor José Peláez no se mostró incómodo con lo sucedido. Por ello, en conversación con Infobae Perú, el presentador señaló que pese a que existió este adelanto, el programa está preparando una final sumamente especial que invita a que nadie se la pierda.

“Hay gente que sabe el qué, pero no sabe el cómo. En este programa hemos demostrado que el cómo es más demostrado el qué. Lo que tenemos preparado para todos ustedes en la gran final de ‘El Gran Chef Famosos’ es… Solo les diré: si tenían que hacer algo, cancénlelo. Si han visto alguna vez este programa, entonces obligatorio ver la gran final”, manifestó.

Rodrigo González respondió a José Peláez

El presentador de ‘Amor y Fuego’ se tomó unos minutos en su programa y se refirió a la respuesta de José Peláez sobre sus ‘spoilers’. La figura de Latina también mencionó que el hecho que el popular ‘Peluchín’ se refiera a su programa es porque lo considera relevante para su contenido, declaraciones que fueron secundadas por el propio presentador de Willax.

“Es un show que cada día está viendo de a pocos, punto a punto en la preferencia de la teleaudiencia”, mencionó al principio.

Tras ello, señaló que desconocía quién era el ganador de esta temporada, pero recalcó que las dos finales están grabadas por lo que cualquiera podría llevarse el triunfo.

“Hoy es la Gran Final y no te puedo decir quién gana, no porque no quiera, sino porque no se sabe. Las dos finales han sido grabadas con los finalistas que te dije y hoy se va a saber quién es el ganador de esta primera temporada”, agregó el compañero de Gigi Mitre.

Por otro lado, mencionó que no existe ningún tema personal con el programa, sino que si él conoce las primicias lo que hará es evidenciarlo en su programa porque es parte de su trabajo. “Les deseamos que les vaya bien. Aquí no hay ningún tema personal no hay nada tampoco con ningún canal. Entiende que con ese show y con todos los demás que tenemos las primicias o lo que se ha grabado”, comentó.

Además, aseguró que siempre se ha encargado de mostrar este tipo de informaciones, tal como lo ha hecho con producciones como ‘El Gran Show’ o ‘Esto es Guerra’. “Siempre hemos presentado a todos los candidatos de ‘El Gran Show’, de ‘EEG’, de todos los programas que han habido en la televisión, que hemos sabido los nombres antes de ser lanzados, lo hemos hecho. Él, a pesar de que no tiene tanto tiempo en este negocio, entiende respeta y le parece un honor que nuestro show se encargue de incluirlo en las primicias”, señaló.

Finalmente, recalcó que el programa tiene mucho acercamiento con el público por lo que está seguro que la audiencia estará atenta a esta fecha. “Este show si importa, si prende y hoy es la gran final y seguro que la audiencia estará a topes. Felicidades al presentador José Peláez y a todo su equipo”, sentenció.