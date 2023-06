Rebeca Escribens apoya a Maricielo Effio y lanza dardo al Dr. Fong: “Que el responsable se haga cargo”

Rebeca Escribens apoya a Maricielo Effio y lanza dardo al Dr. Fong. (América TV)

Rebeca Escribens no fue ajena al terrible momento que está viviendo Maricielo Effio, quien ha acaparado las portadas de los medios de comunicación al denunciar públicamente al doctor Víctor Fong tras someterse a una mini abdominoplastia. La bailarina mostró imágenes de cómo quedó su barriga después de la intervención, evidenciando un mal resultado.

Ante la grave acusación, el especialista se pronunció y culpó a la artista por los efectos de la cirugía, argumentando que fue ella la que no siguió con los cuidados al pie de la letra y no asistió a las terapias requeridas. Esto indignó a la actriz y no pudo contener el llano en vivo. Además, pidió justicia y aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias.

Maricielo Effio muestra pruebas de lo mal que quedó su operación.

Por ello, Rebeca Escribens se tomó unos minutos para enviarle todo su apoyo a Maricielo Effio este 6 de junio en la última edición de ‘América Espectáculos’. La conductora indicó que se siente muy dolida por lo que le está pasando a la actriz, con quien tiene una sólida amistad. “Me afecta el triple porque es una gran amiga mía”, comenzó diciendo.

Asimismo, la presentadora de espectáculos expresó su preocupación por lo sucedido y no dudó en enviarle todo su apoyo a la bailarina. “Ay dios mío Maricielo, tenemos un chat con las paquitas, no sé si sea prudente, desde aquí te hago saber que estamos contigo”.

Finalmente, envió una recomendación a todas las personas que desean someterse a alguna cirugía y dejó un mensaje para el Dr. Fong. Si bien, no mencionó su nombre, pidió que “el responsable” se ha cargo del mal momento que vive la artista nacional.

“Recomendarle a las personas que quieran hacer una cirugía, investigar mejor, tener información. Vamos a estar al tanto de la evolución que tenga tu salud, que es lo primero, y que el responsable se haga cargo o se manifieste”, señaló.

Rebeca Escribens se solidariza con Maricielo Effio. (Captura)

¿Qué dijo el Dr. Fong sobre Maricielo Effio?

A través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, el Dr. Fong se defendió de las acusaciones de Maricielo Effio. Según el especialista, la actriz no cumplió con los cuidados requeridos para su mejoría. Asimismo, indicó que no usó su faja ni mucho menos la ajustó cuando se le pidió, esencial para su recuperación.

“Yo tengo la historia clínica donde se registra que la paciente venía a sus controles sin su faja, donde se le decía que tenía que ajustar su faja y no la ajustaba. Donde la paciente no venía a sus sesiones de masajes y drenaje. Esto de acá (mostrando un documento), son todas las fechas que no vino. De su primera intervención y de acá (segunda) también”, indicó.

“La paciente quedó con fibrosis, conversando con ella decidimos hacer una nueva intervención, para retirar la fibrosis. Se retiró la fibrosis y se le explicó que nuevamente tenía que hacer sus masajes, sus drenajes, cámara hiperbárica y lo mismo, no venía a sus sesiones”, añadió.

Después de decir que Maricielo Effio no cumplió con tener un buen post-operatorio, el médico indicó que depositó un dinero para que la actriz siga su tratamiento en una clínica de Estados Unidos. “Ante la empatía, el compromiso de su bienestar, el cariño de por medio, ella solicitó hacerse post-operatorios en Estados Unidos. Se le enviaron encimas y se le hizo depósito del lugar donde ella decidió hacerse este tratamiento. No tengo la seguridad si se lo hizo o no”.

De buena fe, bajo solicitud de ella, fue un acuerdo extrajudicial voluntario, ella solicitaba un monto fuerte, donde firma y declara que el tratamiento fue óptimo, no hubo mala y no hubo mala praxis. Entonces, estoy bastante sorprendido. Esto ha sido el año pasado”, acotó el galeno.