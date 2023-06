Nicola Porcella sorprendió a Wendy Guevara cantándole tema de Armonía 10 en ‘La Casa de los Famosos’ | TikTok

Nicola Porcella viene ganando gran popularidad en ‘La Casa de los Famosos’ de México y es que su ingreso ha sorprendido a más de uno, pero ha sabido ir ganándose al público con su simpatía y su carisma. Sin embargo, en medio la competencia se ha ganado la amistad de Wendy Guevara la popular figura de México.

Ambos se han lucido juntos en más de una ocasión e incluso han bromeado con que tuvieran una relación amorosa, pero después han aclarado que solo tienen una sólida amistad. Los fans de Wendy han comenzado a expresarle el apoyo a Nicola en la competencia, por lo que incluso se salvó de su primera sentencia.

Pero, en redes sociales no dejan de viralizarse curiosos videos de los momentos más memorables del programa y uno de ellos se trató de un encuentro de Porcella y Guevara. La cuenta de TikTok @frasesdetilsa, viralizó el momento en el que el exchico reality se le acerca a la influencer azteca y decide cantarle una canción.

Lo curioso de este momento es que el peruano decide entonar la canción ‘Veneno para olvidar’, un emblemático tema de la cumbia peruana que se hizo popular con la agrupación Armonía 10.

“Para olvidar tu querer chiquita. Para dejarte de amar negrita, voy a tomar veneno para olvidar. Y quiero que al morir tus ojos, no lloren por este amor que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte”, entonó el peruano mientras no dejaba de bailar.

Nicola Porcella cantó tema peruano a Wendy Guevara. (TikTok)

Rápidamente, las reacciones no se hicieron esperar. Más de un usuario se identificó con la canción y mencionaba que les hacía recordar a nuestro país. Además, también estuvieron quienes no dudaron en celebrar esta amistad y afirmaron que les gustaría ver a ambos en la final.

“Se me antojo unas Pilsen. Arriba Perú”. “Bien Peruano Nicola”, “Nicola me representa borracha jajajaja lo amo”, “Nicola te amo... Arriba Perú”, “Bien Nicola sabor peruano bro”, “Yo en un momento random cantando canciones de armonía 10″, “Vivo en México y no hay TikTok y en redes sociales que no salgan Wendycola. Es su momento de Nicola Porcella aquí en México”, fueron algunos de los divertidos comentarios.

Usuarios reaccionaron a la canción de Nicola Porcella. (TikTok)

Nicola Porcella y Wendy Guevara se besaron por primera vez

El último domingo, Wendy y Nicola generaron una sorpresa inolvidable para sus seguidores. Sin rodeos, la mexicana decidió enfrentar una de las cámaras presentes en el lugar y aceptó cumplir un desafío que ella misma había propuesto.

Como se sabe, ambos forman parte del “team infierno” y cada semana un concursante es eliminado de la casa mediante los votos del público. Sin embargo, hasta ese momento, ninguno de los integrantes de su equipo había sido expulsado del reality.

De acuerdo con el relato de Wendy, ella les había prometido a sus seguidores que si salvaban a Sergio y Poncho, Nicola Porcella se besaría con ellos frente a las cámaras por primera vez. Y así fue, para sorpresa de todos los presentes.

“Nos vamos a dar un beso de piquito porque dijimos a nuestros fans que si salvaban a Sergio y a Poncho nos dábamos el beso”, mencionó Wendy segundos antes de dar el ósculo y dejar a todos atónitos. Seguido, Nicola Porcella hizo su descargo y ‘reclamó’ a su compañera por haber ‘exagerado’ con este reto. “Era piquito rápido, me metiste toda la boca”, mencionó para luego salir de la escena.