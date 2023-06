Alejandro Hohberg confía que implementación del VAR hará que el “margen de error se reduzca” en el Torneo Clausura

El extremo Alejandro Hohberg espera que el VAR permita reducir el margen de error de los árbitros en el campeonato peruano. (Cristal TV)

Sporting Cristal se enfrentará a Academia Cantolao por la primera fecha del Torneo Clausura. El encuentro entre ambas escuadras será el primero en que se use el VAR en la Liga 1 2023. El extremo Alejandro Hohberg se refirió a ese tema y espera que reduzca el margen de error en las decisiones arbitrales.

Te puede interesar: Sporting Cristal cerca de fichar a Juan Cruz Esquivel, el delantero que brilló contra Melgar en Copa Libertadores

“En la Copa Libertadores nosotros jugamos con ese sistema. En el torneo, va a ser la primera vez que se va a hacer de manera constante. Estamos con la mejor expectativa de que el margen de error se reduzca y que no haya dudas. A veces pasa que se genera incertidumbre”, afirmó en conferencia de prensa.

Además, Hohberg mencionó sobre los casos ocurridos en el primer campeonato del año: “En el Torneo Apertura, se habló mucho de ese tema. Nosotros no somos mucho de salir a hablar ni de los árbitros ni de los fallos que sean a favor o en contra. Un poco pasó eso en el campeonato anterior y generó incomodidad en muchos clubes. Esperemos que sea lo mejor posible y justo para todos los clubes”.

Alejandro Hohberg celebrando su gol en Sporting Cristal vs Cusco FC. (Harold Villasante)

El extremo peruano también se refirió al hecho que el ‘Delfín’ jugará en el estadio Municipal Segundo Aranda Torres de Huacho: “A nosotros nos comunicaron que le habían cambiado la localía a Cantolao. Ojalá que la cancha y el estadio estén en buenas condiciones”.

Te puede interesar: Universitario superó a Alianza Lima y a Sporting Cristal en asistencia de hinchas en el Torneo Apertura

“Eso es algo que, entre todos, tenemos que intentar forzar tanto para nosotros como para Cantolao o el equipo que sea. Es conocido que algunos estadios no cuentan con las mejores condiciones para un evento profesional. Si queremos que el torneo peruano mejore y que los jugadores se desenvuelvan de la mejor manera y dar un buen espectáculo, es fundamental que las condiciones estén dadas, tanto dentro del campo como en las cosas básicas”, afirmó.

Hohberg es uno de los goleadores, junto al atacante Brenner Marlos, del conjunto ‘celeste’. El extremo de 31 años ha marcado ocho goles en los 15 encuentros que disputó en la Liga 1. Asimismo, consiguió dar cuatro asistencias a sus compañeros. En la Copa Libertadores jugó seis encuentros, pero no pudo ni marcar ni asistir en ninguno de esos compromisos.

El extremo Alejandro Hohberg mencionó que fue un triunfo importante ante The Strongest por las circunstancias que pasaron. (Cristal TV)

Hohberg habló sobre la victoria en La Paz

Alejandro Hohberg también contó sobre la victoria de Sporting Cristal 2-1 ante The Strongest por la Copa Libertadores. El exjugador de Alianza Lima mencionó que tiene un valor muy importante para el plantel debido a las circunstancias que tuvieron que pasar.

Te puede interesar: Sporting Cristal: así juega Nicolás Pasquini, pretendido por los ‘celestes’ como refuerzo para el Torneo Clausura

“Ganarle a The Strongest fue muy importante porque de no ganar no íbamos a tener aspiraciones para poder pasar a los octavos de final. Era importante llegar a la última fecha con las chances intactas”, declaró Hohberg.

El extremo peruano detalló lo que significó ese triunfo para los ‘bajopontinos’: “Tiene un valor agregado por cómo se dio el partido. A los 30 minutos nos quedamos con uno menos y estábamos perdiendo. No es normal que un equipo peruano pueda darle vuelta un resultado así en La Paz. Para nosotros, internamente, es algo muy especial”.

Leandro Sosa disputando el balón con Alejandro Hohberg en el entrenamiento de Sporting Cristal.

Hohberg también se refirió a cómo llegan al inicio del Torneo Clausura: “Cuando empezamos el Apertura, nosotros sentíamos muy bien porque habíamos hecho una buena pretemporada. No tuvimos ninguna excusa para el arranque o las primeras fechas”.

Por último, el extremo ‘celeste’ comentó acerca del partido de la selección peruana ante Japón y del inicio de las clasificatorias al Mundial 2026: “No te puedo decir mucho, porque no pude ver el partido. Como hincha y de los que nos estamos ahí tengo mucha ilusión que en las Eliminatorias nos vaya bien”.