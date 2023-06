Carlos Zambrano reveló advertencia recibida por Juan Reynoso y criticó nivel de juego de Perú en derrota ante Japón

Esto dijo el defensa central luego de dura caída de la selección peruana. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana perdió por goleada en su visita a Japón en un amistoso válido por la fecha FIFA. Fue un 4-1 que recibió la ‘bicolor’ en el estadio Panasonic Suita que sembró dudas de cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas en setiembre de este año. En ese sentido, Carlos Zambrano expresó su autocrítica por este resultado y reveló la advertencia que el equipo recibió de parte del técnico Juan Reynoso.

“Es un resultado que duele, recibir cuatro goles incomoda mucho después de haber hecho un gran partido contra Corea. Creo que nosotros propusimos desde el comienzo, pero sabíamos que eran muy rápidos en las contras. Nos descuidamos y no leímos mucho el partido, cometimos muchos errores en las contras. Por más que intentamos, cometimos errores que pueden costarnos en las Eliminatorias”, comentó al final del partido.

De la misma manera, reconoció que esta derrota se dio en un momento en que la ‘blanquirroja’ no juega por los puntos, pero que en el proceso clasificatorio lo pueden pagar caro.

“Si le vemos el lado positivo, creo que sería este momento (perder) porque en las Eliminatorias no hay marcha atrás, no puedes perder y regalar puntos así tontamente. Al final de todo, tenemos que rescatar lo positivo, no podemos quedarnos en el fondo y hundirnos con este resultado. Veníamos de un partido de preparación con un saldo positivo. Este por el resultado se ve todo negativo, pero no es así. El equipo intentó por momentos, pero nos agarraron mal parados y eso tenemos que corregir, de saber cortar en el mediocampo”, declaró.

El japonés Kaoru Mitoma fue un dolor de cabeza por su banda izquierda para Perú. (Getty Images)

Advertencia de Juan Reynoso

Por otro lado, Carlos Zambrano aseguró que el DT Juan Reynoso les avisó de la estrategia de Japón y contó exactamente en qué fallaron. “La teníamos clara, entendemos lo que el ‘profe’ quiere. Nos avisó de las contras, tenemos que saber cortar, tener más malicia, ir más fuerte a las jugadas con este tipo de equipos para que sientan. Son tan ágiles y rápidos y eso nos costó. Hicieron su trabajo, jugaron más inteligentes, esperaron por nuestro errores y se llevaron un resultado positivo”, dijo.

“Siendo realistas, cuando hay un resultado así hay que resaltar lo positivo que hace el otro equipo. Creo que nos esperaron todo el tiempo. La gente que sabe de fútbol vio que de contra nos mataron. Tuvimos que cortar las jugadas antes y regresar más rápido”, añadió.

Juan Reynoso realizó 7 cambios en el once titular de Perú ante Japón. (Getty Images)

Optimismo para el futuro

El defensa de Alianza Lima, pese a esta caída, declaró de manera optimista e invitó a que los hinchas sigan alentando a la selección peruana pensando en las Eliminatorias Sudamericanas. “Confiamos en el grupo. Esperemos que la gente no se venga abajo con este resultado. El equipo está intentando jugar, proponer. Las Eliminatorias van a ser duras, pero este equipo está para dar más. Confíen que vamos a sacar las cosas adelante”, sostuvo.

Para finalizar, el ‘Kaiser’ rechazó que existan incertidumbre por la estrategia de Juan Reynoso y, más bien, se iluisonó con el potencial de la representación nacional. “No hay dudas en el planteamiento. Entre nosotros sabemos que tenemos que corregir. Recibir cuatro goles es duro y tenemos que ver los errores que hicimos, analizar esto que no se puede volver a cometer porque opaca todo lo que hicimos”, precisó.

Y es que el combinado patrio no tuvo un buen partido y ha dejado más dudas que certezas en la prensa e hinchas con miras al comienzo del proceso clasificatorio en setiembre del 2023. Los japoneses los superaron de principio a fin, aun con el tanto del descuento de Christofer Gonzales. De todos modos, al ser un duelo amistoso invita a pensar que Juan Reynoso deberá sacar conclusiones para que en los partidos oficiales el equipo peruano tenga una idea más clara y un once titular fijo.