‘Toñito’ Gonzáles, el aguerrido volante que fue bicampeón con Universitario: “Aldo Corzo no puede ser capitán, no tiene el ADN”

Antonio Gonzáles no ve en Aldo Corzo una figura de capitán para Universitario. (Foto: difusión).

Uno de los jugadores que marcó historia como referente en Universitario de Deportes fue Antonio Gonzáles. El popular ‘Toñito’ vistió la camiseta ‘crema’ en uno de los momentos más complicados del club. Y pese a ello, pudo coronarse campeón en dos oportunidades.

Con más de 300 partidos en su haber, el volante solo pudo anotar en una ocasión cuando jugaba su novena temporada con los ‘merengues’. Desde sus inicios, el aguerrido jugador supo defender los colores del club del cual es hincha a capa y espada, llegando a ser convocado a la selección peruana por Sergio Markarián en 2010.

Desde su retiro en 2020, Gonzáles no ha sido ajeno al presente del fútbol peruano y mucho menos al de Universitario. Infobae Perú tuvo la oportunidad de conversar con él sobre diversos temas: resaltó el regreso de Edison Flores a la Liga 1, el trabajo que viene haciendo Jorge Fossati y todo lo relacionado a su vida actual.

Inicios, recuerdos y motivo de su salida

- ¿Qué recuerdas del estadio Lolo Fernández?

El estadio Lolo Fernández para mí fue un lugar muy especial y que siempre me traerá lindos recuerdos, porque terminó de consolidar mi carrera como futbolista profesional. Siempre trataron de darnos todas las herramientas para poder formarnos de la mejor manera y así, llegar en las mejores condiciones al primer equipo. Más allá de darnos hospitalidad y alimentación, también se preocupaban por nuestro bienestar.

- ¿Qué significó Jaime La Torre en tu carrera como futbolista?

El señor Jaime La Torre o tío Jaime como suelo decirle de cariño, es mi padre futbolístico. Tengo la fortuna de haberlo conocido cuando falleció mi abuela, que era la persona que cuidaba de mí, entonces encontré en él y en su familia un segundo hogar. Me ayudó en todo sentido, lo conozco desde que era el delegado de la categoría y posteriormente fue nombrado presidente de menores. Siempre estaré muy agradecido con él por todo lo que me brindó y por sus consejos. También viví en su casa, a su familia le tengo mucho aprecio y respeto, para mí es una persona que tengo bastante presente más allá de que estemos un poco distanciados.

- ¿Cuántos clásicos recuerdas haber jugado?

Entre amistosos y oficiales habré jugado entre 25 y 30 clásicos. Siempre los recordaré con mucho anhelo, porque todo jugador desde niño siempre sueña con disputar ese tipo de partidos y yo tuve la oportunidad de empezar a jugarlos desde que era muy joven, pasando por infantiles, juveniles y finalmente, en la profesional.

- ¿Cómo se dio tu salida del club?

La verdad en ese momento me sorprendió bastante la decisión porque no fue por motivos deportivos, sino extradeportivos. Germán Leguía, dirigente de turno del club, y yo, no nos estábamos entendiendo. Yo siempre he dicho que el tiempo pone las cosas en su lugar, tengo la fortuna de que la gente en la calle pueda reconocerme y no solo hinchas de la U, sino también de otros clubes. A pesar de todo, no le guardo rencor a nadie, simplemente esperemos que la personas que estén a cargo del club trabajen con honestidad y sean leales.

- ¿Sientes que pudiste darle algo más a la ‘U’ en su momento?

Creo que no, siempre le di todo al club. Tanto periodistas como hinchas saben que en una parte de mi carrera la institución tuvo problemas económicos, incluso hasta la fecha me adeudan un monto importante y no solo a mí, también a los que estaban en ese entonces. Me pude haber ido a otro equipo, pero me quedé en un momento complicado por agradecimiento y gratitud. Me fui con la conciencia tranquila y quedaré siempre con eso.

'Toñito' Gonzáles también portó la banda de capitán en Universitario de Deportes. (Foto: Difusión)

Universitario de Deportes

- ¿Crees que falta algún jugador con tu temperamento hoy en día en Universitario?

El temperamento lo va creando uno mismo y dentro de la misma institución. Yo en el club estuve desde los 7 años hasta los 29. Vestí la camiseta de Universitario toda una vida y eso hizo que con el paso de los años vaya formando mi carácter como jugador. No sé si los chicos que están ahora en el club carecen de ello, para mí es más importante que hayan líderes, esperemos que vayan apareciendo.

- ¿Estás de acuerdo con que Aldo Corzo lleve la banda de capitán o crees que otro jugador podría cumplir mejor esta función? De ser así, ¿quién?

Con todo respeto siempre he dicho que Aldo Corzo no puede ser el capitán de la U, sino alguien con el ADN del club. Ahora se ha sumado Edison Flores y para mí él debería tener la cinta junto a José Carvallo y Andy Polo, que son chicos de casa y son ellos los que deberían guiar a todo el grupo para que puedan conseguir los objetivos planteados.

- ¿Te genera ilusión el regreso de Edison Flores?

Claro que sí, me enteré hace algunas semanas que el ‘Orejas’ volvía y la noticia me puso muy feliz. Sabemos que va a ser pieza elemental para el esquema que viene trabajando Jorge Fossati. El hincha otra vez se ilusiona porque es un jugador de jerarquía y que va a aportar mucho al club, no solo dentro de la cancha sino también fuera de ella. Esperemos que el equipo lo arrope porque es una gran persona y tiene que llegar a liderar.

- ¿Crees que Raúl Ruidíaz pueda llegar a Universitario para el centenario?

Ojalá que sí, entre broma y broma hablando con el ‘Orejas’ decíamos que ya está regresando poco a poco la banda. Ya volvió Polo, ahora Flores y esperemos que Raúl también pueda hacerlo. Ahora solo faltaría ‘Canchita’, que le voy a jalar las orejas por decir que es de Sporting Cristal, tiene que regresar a casa para poder poner el nombre del club en alto nuevamente.

Andy Polo junto Raúl Ruidíaz, Edison Flores y Diego Chávez en Universitario de Deportes. (Foto: Movistar)

- ¿Qué opinas del trabajo que viene haciendo Jorge Fossati, crees que le ayudaría tener a alguien de la casa como miembro del comando técnico?

Los números de Jorge Fossati son muy buenos. Más allá de los últimos resultados, creo que desde que llegó reanimó al equipo y los jugadores se fueron soltando. Sinceramente, no sé si él requiera de alguien de la casa, es un hombre muy inteligente que tiene un comando técnico muy preparado, entonces no creo que haya mucho drama sobre esa situación.

Presente y planes a futuro

- ¿Te seguiremos viendo en torneos como la Superliga Fútbol 7?

A lo mejor me vuelvo a sumar al equipo de Embajadur, siempre con la mejor disposición de vestir la camiseta del club del cual soy hincha. Más allá de que ya no estoy de manera profesional ahí, siempre es importante poner en alto el nombre de la institución.

El manotazo en la cara que 'Toñito' Gonzales le propinó a Reimond Manco. | Movistar Deportes

- ¿Te gustaría dirigir en algún momento al primer equipo de Universitario?

Por el momento, no está en mis planes. La idea es empezar de abajo, siendo asistente o ayudante, porque haber sido referente del club no te garantiza que puedas ser entrenador de un equipo tan grande como lo es Universitario. Primero, existe un respeto de por medio, entonces uno tiene que seguir preparándose y estudiando para que si se llegara a dar la oportunidad, hacerlo de la mejor manera posible.

- ¿A qué te dedicas actualmente?

Actualmente, le estoy dedicando tiempo a mi familia, ayudando mucho a uno de mis hijos que también juega fútbol. En cuanto a lo deportivo, le doy asesorías a algunos profesores que viven cerca a mi casa para que puedan realizar entrenamientos personalizados. Siempre es bueno poder ayudar a que el deporte siga creciendo.