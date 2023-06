Joven promesa del fútbol peruano fue asesinado por un celular en San Martín de Porres

En San Martín de Porres, un adolescente de 16 años perdió la vida a manos de un hampón que le disparó. (Captura América)

Los delincuentes continúan alterando el orden público y siguen dejando a su paso una estela de dolor. En San Martín de Porres, un adolescente de 16 años perdió la vida a manos de un hampón que le disparó dentro de un bus de transporte público. La víctima era sobrino nieto del centrocampista de Alianza Lima, Milton Cavero, quien perdió la vida tras el accidente aéreo del Fokker F-27.

En diálogo con una periodista del programa Domingo al día, Maribel De La Fuente, madre del joven asesinado, expresó su profundo dolor por la pérdida de su hijo, quien, según ella, era una promesa del fútbol nacional y estaba destinado para jugar este deporte.

“Lamentablemente, hay gente que te arrebata lo que más quieres. Esto es desgarrador (...) a veces la gente ha hecho justicia con sus manos”, contó Maribel, quien trataba de contener el llanto ante las cámaras del medio de comunicación.

Al costado de la madre se encontraba Denilson V., quien dio detalles sobre la conversación que entabló con su hermano Franco antes de que el delincuente apretara el gatillo a mansalva. “Yo lo llamo para coordinar, porque teníamos las entradas para el partido de Alianza Lima”, relató.

El medio local dio a conocer que ‘Franquito’ (así lo llamaban sus familiares) regresaba a casa luego de sus clases de inglés. Él se encontraba en una cúster cuando contestó la llamada de su hermano. Momentos después pasó el trágico desenlace que ha enlutado a toda una familia.

“Me llega a contestar, me dice que pasó (el curso de inglés). A los dos segundos fue que yo escucho gritos e insultos y se cuelga la llamada. Yo me preocupé mucho, por mi cabeza pasó de que le habían robado el teléfono. (...) Lo que me comentan es que se subieron dos personas, dos delincuentes, y comenzaron a asaltar. Mi hermano se puso nervioso”, detalló.

Luego de que se corte la comunicación, Denilson se preocupó mucho y avisó a sus familiares de lo que había sucedido. Horas después, contesta la llamada de su prima: no habían buenas noticias.

“Me dijo que Franco recibió un impacto de bala y que él estaba en el hospital Cayetano Heredia. La bala le llegó a perforar el pulmón y llegó al corazón, tuvo una hemorragia interna severa”, agregó.

Tras lo sucedido, los vecinos de la zona y transeúntes mostraron su preocupación, dado que no es la primera vez que asaltan en la avenida José Granda ubicada en San Martín de Porres. “Siempre paran asaltando; son personas extranjeras de nacionalidad venezolana. Se suben a las cústeres y asaltan, también roban carteras”, dijo una mujer.

Una cobradora contó detalles del modus operandi de los delincuentes. “Mayormente roban en la noche: se suben en un paradero y luego ven a sus próxima víctima dentro del bus. Ellos arrebatan celulares o carteras a los pasajeros”, dijo. Agregó que “los serenazgos llegan tarde”.

Por su parte, la progenitora de Franco indicó que “los delincuentes van a buscar a los muchachitos, porque saben que no les van a atacar”. “Son gentes avezadas que están acostumbradas a robar, y lo peor es que te roban y te matan”, añadió.

Delincuentes se suben a las cústeres para cometer sus fechorías. (Captura América)

Talento para el fútbol

Franco V. tenía talento para jugar al fútbol y su madre lo sabía. El adolescente, que iba a cumplir 17 años el próximo 9 de julio, quería ser futbolista del Sport Boys y estudiar en la universidad.

“Quería tener un preparador físico para que pueda tener más resistencia en el campo. Tenía muchos sueños. Él decía que iba a ser un ingeniero y que se iba a ir de viaje a Europa”, contó.

Otra de las personas que destacó las cualidades del adolescente fue Edwin Arce, entrenador del club Arce Nacional de Lima. “Él perteneció a un proyecto denominado Desafío 360 (...). Franco fue evolucionando rápidamente y aprendió mucho de los varios puestos que hay en el campo. Este año teníamos el objetivo de participar en la Copa Perú”, sostuvo.

Franco tenía la misma pasión futbolística de su tío abuelo. La joven promesa del fútbol peruano fue asesinado de un balazo por resistirse al robo de su celular. Sus deudos esperan justicia.