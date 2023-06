Selección peruana y el importante pedido para los hinchas de la ‘bicolor’ previo al amistoso con Japón

La selección peruana hizo un pedido para sus hinchas antes del choque con Japón en Osaka. (FPF)

La selección peruana se enfrentará ante su similar de Japón en un amistoso por la fecha FIFA. El estadio Panasonic Suita de Osaka será el escenario de este duelo en donde la ‘bicolor’ irá en busca de su segunda victoria al hilo en suelo asiático. Sin embargo, antes de ello, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hizo un pedido importante para todos los hinchas que estén en territorio ‘nipón’ y quieran acercarse al hotel de concentración.

Te puede interesar: Perú vs Japón: la ‘bicolor’ enfrentará a figuras de la Premier League, Bundesliga y LaLiga española en amistoso

“La Federación Peruana de Fútbol agradece las muestras de respaldo y cariño recibidas por los hinchas peruanos residentes en Japón. Al mismo tiempo, solicitamos el respeto a las leyes locales vigentes, evitando aglomeraciones de personas y ruidos en los alrededores del hotel, sobre todo este lunes, víspera del partido frente a la selección local”, indicó en un comunicado difundido en sus redes sociales.

De la misma manera, desde la máxima entidad del balompié nacional invitaron a los fanáticos para que acudan al recinto deportivo japonés con el fin de animar al ‘equipo de todos’. “Asimismo, estamos seguros que este martes su presencia se hará sentir en el estadio Panasonic Suita (Osaka, Japón)”, se agregó.

Comunicado de la FPF y el pedido para los hinchas previo al Perú vs Japón en Osaka.

Cultura japonesa

Y es que en Japón existen varias reglas no escritas que tienen que ver con el comportamiento, tanto de los mismos ciudadanos locales, así como de los extranjeros. Pero hay una que está relacionada a la conducta del individuo en espacios públicos y es que en lugares abiertos no se debe hacer ruidos, además de que tampoco están bien vistos los gritos. En lugar de ello, es una costumbre que la gente opte por hablar en un tono bajo. En este último punto, es importante mencionar que en zonas más transitadas como buses o metros el hablar en voz alta no es usual.

Te puede interesar: Cuándo juegan Perú vs Japón en partido amistoso por fecha FIFA

Es cierto que hay algunas excepciones como los matsuri (festival) o izakaya (bar japonés), donde este tipo de acciones están más aceptadas. Pero después, a nivel cultural, esta nación asiática ha trasladado muchas costumbres de generación en generación que hasta el día de hoy las siguen practicando.

Banderazos de Perú

Con estas normas no documentadas, los hinchas de la selección peruana tendrán que abstenerse de realizar los típicos banderazos que se realizan previo a cada partido en cualquier parte del mundo. Un momento de compartimiento entre la delegación nacional y los fanáticos con cánticos y sonidos de instrumentos musicales, esta vez no será posible. De ahí que el comunicado de la FPF haga referencia a este tipo de acciones y que le han dado color a las diversas ciudades donde ha jugado.

Te puede interesar: Perú vs Japón: el último gol y triunfo de la ‘bicolor’ ante los ‘nipones’

En su última estadía en Corea del Sur tampoco hubo mucha manifestación ni aglomeraciones en las afueras del hotel de concentración de la ‘blanquirroja’. La última vez ocurrió en Madrid, previo al duelo contra Marruecos, aunque no acabó de la mejor manera, pues hubo una confusión con la policía española y que acabó con algunos jugadores peruanos detenidos.

Y antes de ese suceso, los dirigidos por Juan Reynoso sí pudieron celebrar, aunque esta vez fue en la ciudad de Mainz, Alemania, previo al compromiso ante los ‘teutones’. Un grupo de aficionados de ‘La Franja’ se juntaron y entonaron canciones relacionadas al combinado patrio que fueron bien recibidas por la selección peruana.

Hinchas peruanos y su infaltable aliento a horas del Perú vs. Alemania. (La Franja)

¿Cómo llegan Perú y Japón al amistoso FIFA?

La selección peruana viene de vencer por la mínima diferencia a Corea del Sur en Busan. Bryan Reyna anotó el único gol del partido (11′) luego de una buena jugada colectiva de la ‘bicolor’. Por su parte, Japón apabulló por 6-0 a El Salvador en su último cotejo. Shogo Taniguchi (1′), Ayase Ueda (4′), Takefusa Kubo (25′), Ritsu Doan (44′), Keito Nakamura (60′) y Kyogo Furuhashi (65′) hicieron los tantos de los ‘nipones’ en Toyota.