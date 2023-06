Ale Venturo dedica emotivo saludo a su progenitor por el ‘Día del Padre’ y no menciona a Rodrigo Cuba

Ale Venturo dedicó emotivo mensaje a su papá por el Día del Padre. Instagram

Este 18 de junio se celebra el Día del Padre en Perú y son muchas las figuras de la farándula quienes le han dedicado tiernos post a sus padres y esposos a través de las redes sociales. Ale Venturo no fue la excepción, sin embargo, su mensaje fue solo para su progenitor.

La empresaria no piensa dar marcha atrás después de confirmar su separación con Rodrigo Cuba. No solo ha eliminado las fotos del futbolista en su cuenta de Instagram, sino que también ha decidido no mencionarlo en su saludo por el Día del Padre,

Ale Venturo usó su red social solo para referirse a su padre. “Feliz día al cielo papito. Te extraño mucho, te siento todos los días, de mil formas, sigue visitándome en mis sueños. Te amo”, escribió la rubia en la foto de su progenitor.

Ale Venturo y el motivo saludo a su fallecido padre. Instagram

En esta oportunidad, la emprendedora optó por ignorar al jugador del Sport Boys. Como se recuerda, Ale y Rodrigo Cuba fueron padres de una pequeña a principios de año.

¿Por qué Ale Venturo y Rodrigo Cuba terminaron su relación?

El pasado 30 de mayo, Magaly TV La Firme terminó los rumores sobre el fin de la relación de Ale Venturo y Rodrigo Cuba. La propia empresaria confirmó a un reportero del programa que su romance había culminado.

“Vamos a seguir adelante, fuertes y mamá leona para siempre. Le deseo lo mejor a él y a todos. Paz y amor, pero por favor, respeten ahorita el dolor”, señaló tratando de estar tranquila.

La rubia afirmó que no se encuentra bien, pero continuará saliendo adelante. “Obviamente que no estoy bien, pero ya, todo para adelante. Por mis hijas todo y para adelante, como leona. Gracias”, dijo.

En conversación con ‘Amor y Fuego’ también se pronunció al respecto. Aunque no fue específica sobre la razón de su ruptura, Ale Venturo dejó en claro que lo básico en una relación es la confianza.

“Yo creo que en una relación la confianza es algo básico. No hay nada más que decir”, dijo.

Ale Venturo confirmó ruptura con Rodrigo Cuba y niega posible reconciliación. (ATV)

El ampay de Rodrigo Cuba

El futbolista ha preferido no pronunciarse al respecto. Sin embargo, aclaró que no verán un episodio similar al que vivió con Melissa Paredes, cuando estaban en proceso de conciliación por su hija. “Lo único se va a priorizar es el bienestar de nuestra bebé... y ese es el objetivo principal”, remarcó el deportista, quien fue protagonista de un ampay de Magaly Medina la misma semana que Ale Venturo confirmó el final de su relación.

Las cámaras del programa de ATV captaron a Rodrigo Cuba con la modelo Gianella Rázuri. Según se aprecia en el informe de Magaly TV La Firme, el deportista aparece muy cercano a la excadidata al Miss Perú. Después de tratar de despistar a los curiosos, la pareja y sus acompañantes se retiran. Más adelante, se ve a la joven entrando al departamento del futbolista.

Gianella Rázuri accedió a brindar una entrevista a las cámaras de Magaly Medina, donde aclaró que no pasó nada entre ellos. Asimismo, aseguró que este video ha perjudicado su imagen.

Mientras que para el programa ‘Amor y Fuego’, indicó: “No han encontrado un ampay, besándome o algo para que me empiecen a atacar y me he llevado la peor parte”.

Por su parte, Ale Venturo no dudó en asegurar que no cree en las palabras de Rázuri, y que solo estaría intentando limpiar su imagen.